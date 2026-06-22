Neuer Boss im AUA-Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines hat Dieter Vranckx in einer außerordentlichen Sitzung am Montag zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

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Dieter Vranckx (53) wurde zuvor in der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat der Austrian Airlines gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Till Streichert, Finanzvorstand der Lufthansa, hat sein Mandat mit 22. Juni zurückgelegt. Vranckx ist Chief Commercial Officer der Lufthansa.

Zur Person

Vranckx ist seit 1. Juli 2024 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG und verantwortet als Chief Commercial Officer der Lufthansa Group den gesamten kommerziellen Bereich.

Dazu gehören das kommerzielle Kundenangebot, die Customer Journey, der Vertrieb und die Vertriebskanäle, das Marketing und das Markenportfolio der Gruppe, das Loyalitätsprogramm, die digitalen Lösungen, sowie die ITA-Integration. Von 2021 bis zu seiner Berufung in den Vorstand leitete Vranckx als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung die Lufthansa Group Airline SWISS. Davor hatte er 2018 die Funktion des CFO und später des CEO von Brussels Airlines übernommen. Von 2016 bis 2018 verantwortete er die Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Lufthansa Group Airlines in der Region Asia Pacific. Davor zählten leitende Funktionen in den Bereichen Netzwerkplanung und Vertrieb bei SWISS und Swiss WorldCargo zu seinen Karrierestationen. Dieter Vranckx verfügt über einen Master of Business Administration der Solvay Business School. Er hat sowohl die schweizerische als auch die belgische Staatsbürgerschaft.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf diese neue Aufgabe. Austrian Airlines ist eine starke Marke mit hoher operativer Kompetenz und großer Bedeutung innerhalb der Lufthansa Group. Davon konnte ich mich auch in meiner Verantwortung als CCO der Lufthansa Group immer wieder überzeugen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Austrian Vorstandsteam und dem Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu begleiten."

Till Streichert (52) wurde am 23. August 2024 zum Vorsitzenden des Austrian Airlines Aufsichtsrates bestellt. Seit 15. September 2024 ist er Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG und verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Leitung des Finanzressorts der Deutschen Lufthansa AG.

"Die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat für Austrian Airlines war mir eine große Freude. Ich möchte mich daher von ganzem Herzen bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates und dem Vorstandsteam bedanken. Umso wichtiger ist es mir, den Vorsitz in beste Hände zu übergeben. Ich bin überzeugt, dass Dieter Vranckx mit seiner umfassenden Erfahrung und Branchenkenntnis sowie seiner inhaltlichen Nähe zu den aktuellen kommerziellen Themen die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben wird. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg."