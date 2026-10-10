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Kurioser Plan

Neuer Job: Hier gibt es 2.000 Euro für eine Woche riechen

Dominik Lehmann
von
Luftaufnahme einer bewaldeten Insel mit ruhigem Wasser bei Ruissalo, Turku, Finnland.
© Getty Images
Eine Inselgruppe will für eine Woche schnüffeln ein Spitzengehalt zahlen.
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Der wohl leichteste Job der Welt bringt für eine Woche "Arbeit" 2.000 Euro. Eine besondere Ausbildung ist dafür nicht nötig, man muss nur volljährig sein und eine Nase besitzen.

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Was sich nach einem Witz anhört, ist allerdings tatsächlich Realität. Die südfinnische Inselgruppe Turku Archipelago sucht eine Person, die für 2.000 Euro fünf bis sieben Tage in der Natur Finnlands rumschnüffelt.

Der Job ist offiziell ausgeschrieben und das Ziel dahinter ist, zu beweisen, dass Turku der bestriechendste Ort der Welt ist. "Alles, was du brauchst, ist deine Nase", wird nach den besten Schnüfflern gesucht. Zusätzlich zu den 2.000 Euro werden sowohl die Anreisekosten als auch die Verpflegung in dieser Woche übernommen. Die Anmeldefrist endet am 25. Oktober 2026.

Meer, Pinienwald & Sauna

Die Aufgabe könnte leichter nicht sein. Frei nach dem Motto "immer der Nase nach" soll man die Düfte des Meeres, der Pinienwälder, des frisch gebackenen Brots und der lokalen Saunas aufnehmen. Im Anschluss soll man genau beschreiben, was man gerochen hat, um es anderen Besuchern schmackhaft zu machen.

Die Idyllische Insellandschaft im Süden Finnlands soll besonders gut riechen.
Die Idyllische Insellandschaft im Süden Finnlands soll besonders gut riechen. © Getty Images

Das einzige Kriterium für den gut dotierten Mini-Job sei, dass man mindestens 18 Jahre alt sei, eine Nase für "die guten Dinge des Lebens" und die Fähigkeit, vor der Kamera darüber zu sprechen. Weiters sollte man nicht gegen Saunen allergisch sein. Das einzige Equipment, das man selbst mitbringen muss, ist Ausrüstung, um Fotos und Videos für Smartphones zu machen (Hier alle Infos zum Nasen-Job).

Der Arbeitszeitraum wird im Mai oder Juni 2027 sein, somit entgeht man auch der frostigen Jahreszeit im hohen Norden. Der glückliche Gewinner, der den Zuschlag erhält, wird in weiterer Folge bis spätestens 17. November kontaktiert und kann sich auf einen schönen Zusatzverdienst im Sommer freuen.

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