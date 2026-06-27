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WM-Traumjob

Für 44.000 Euro: Mann beendet für WM-Job seine Beziehung

© Getty Images
Für seinen Traumjob bei der Fußball-WM gibt Kevin alles auf – sogar seine Beziehung. Er schaut nun alle 104 Spiele live am New Yorker Times Square und kassiert dafür rund 44.000 Euro.
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Mitten am New Yorker Times Square wird für zwei Fußballfans der WM-Traum wahr – doch der ungewöhnliche Job hat seinen Preis. Austin Franklin (29) und Kevin Akoto (26) wurden aus Tausenden Bewerbern ausgewählt und verfolgen als sogenannte "Chief World Cup Watcher" sämtliche 104 Partien der Fußball-WM 2026. Dafür erhalten sie umgerechnet rund 44.000 Euro.

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Ihr Arbeitsplatz ist ein gläserner Würfel, in dem sie die Spiele live verfolgen, ihre Reaktionen festhalten und mit Fans ins Gespräch kommen. Übernachten dürfen die beiden allerdings im Hotel, zwischen den Begegnungen bleibt sogar Zeit für Spaziergänge über den berühmten Platz.

Kevin Akoto und Austin Franklin im "Chief World Cup Watchers" © Getty Images

Während Austin als YouTuber mit rund 350.000 Abonnenten bereits an ein Leben vor der Kamera gewöhnt ist, musste Kevin für den Traumjob weitreichende Entscheidungen treffen.

Job weg, Freundin weg

Der 26-Jährige kündigte seinen Job als Kellner und verlor durch den spontanen Karriereschritt auch seine Beziehung. Dazu sagt er laut "Bild": "Der Arbeitgeber hat es gut aufgenommen, die betroffene Person nicht ganz so gut." Wie es für Kevin nach dem Ende des außergewöhnlichen WM-Jobs und dem Gehalt von 44.000 Euro weitergeht, ist derzeit noch völlig offen.

Besondere Momente im Glaskasten

Während ihrer Zeit im Glaskasten wurden die beiden bereits Zeugen mehrerer besonderer WM-Momente. Sie erlebten mit, wie Lionel Messi (39) zum Rekord-Torschützen der WM-Geschichte wurde, sahen den starken Auftritt des kapverdischen Torhüters Josimar Dias (40) gegen Spanien und verfolgten auch die Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador aus nächster Nähe.

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