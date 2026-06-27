Rettung dank Arnautovic? So schaffen wir den Aufstieg

Österreichs Aufstiegsmission ins WM-Sechzehntelfinale wird zur Zitterpartie. Weil zahlreiche Ergebnisse der anderen Gruppen "gegen" die ÖFB-Kicker spielen, könnte es gegen Algerien doch enger werden als angenommen.

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Klar ist: Wenn Österreich gegen Algerien nicht verliert, ist der zweite Gruppenplatz fix. Dann geht's in Los Angeles (2. Juli, 21 Uhr) im SoFi Stadium gegen Spanien.

Sollte Österreich gegen die Wüstenfüchse aber verlieren, dann wird's knifflig im Rennen um einen Platz als einer der acht besten Gruppendritten. Es gibt nur mehr drei übrige K.o.-Rundenplätze für Gruppendritte.

Zitterpartie

Bei einer Pleite gegen Algerien würde die Tordifferenz dann mindestens -1 lauten. Nach den Punkten ist das Torverhältnis der zweite Entscheidungsfaktor. Sollte auch hier Gleichheit bestehen, dann zählt als dritter Faktor die Anzahl der geschossenen Tore.

Die Anzahl der geschossenen Tore könnte Österreich also retten. Marko Arnautovic" Elfertor in der Nachspielzeit gegen Jordanien zum 3:1 könnte für die ÖFB-Elf zum Superjoker werden.

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Kongo und Kroatien als Spielverderber?

Österreich muss hoffen, dass Kroatien (gegen Ghana) und der Kongo (gegen Usbekistan) nicht beide gewinnen. Sollte das der Fall sein, würde eine Niederlage gegen Algerien nämlich NICHT mehr reichen. Sonst könnte eine knappe Pleite doch noch zum Aufstieg führen.

Brisant: Ein Unentschieden würde sowohl Österreich als auch Algerien fix in die nächste Runde bringen.