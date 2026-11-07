Premiere der Woche
Nicholas Ofczarek checkt jetzt im 'Hotel Savoy' ein
2024 brachte Nicholas Ofczarek im Zusammenspiel mit der Osttiroler Musicbanda Franui den "Jahrhundertroman" Holzfällen von Thomas Bernhard auf die Bühne. Schimpftiraden und Trauermärsche inklusive. Jetzt legt man mit "Hotel Savoy" von Joseph Roth nach. Heute Samstag (7. November) kommt eines der wichtigsten Schlüsselwerke der Zwischenkriegsmoderne im Burgtheater zur Premiere.
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Roths "Hotel Savoy "ist ein Ort extremer sozialer Gegensätze: Luxus in den unteren Etagen, Elend im Dachgeschoss. Ofczarek und die Musicbanda Franui verknüpfen das kompromisslose Bild mit den Hits der Operettenmusik der Zeit zwischen 1900 und 1935. Hinter jeder fröhlichen Melodie lauern die Abgründe, die Katastrophen, die Tragödien.
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