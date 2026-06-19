Niederösterreichs Griff nach den Sternen

Niederösterreich wird Österreichs Weltraum-Hochburg: Niederösterreich schießt in die Raumfahrt-Liga! Der Weltraumzulieferer Beyond Gravity Austria verdoppelt seinen Standort in Berndorf (Bezirk Baden) — und investiert satte 4,5 Millionen Euro.

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Die Produktionsfläche wächst auf rund 5.000 Quadratmeter. Neben der bestehenden Halle mietet das Unternehmen eine Nachbarhalle der Berndorf AG. Fertigstellung: Frühjahr 2027.

Jobs, Jobs, Jobs

50 neue Arbeitsplätze entstehen in den nächsten drei Jahren. Derzeit beschäftigt Beyond Gravity am Standort rund 30 Mitarbeiter — künftig sind es mehr als doppelt so viele. "Um 4,5 Millionen Euro wird die Produktionsfläche auf rund 5.000 Quadratmeter verdoppelt und mit einem neuen Maschinenpark ausgestattet", teilte CEO Barbara Frei-Spreiter am Freitag in einer Aussendung mit.

Und das schießt Niederösterreich ins All

"Wir bauen in Berndorf den größten Weltraum-Reinraum Österreichs", kündigt Geschäftsführer Wolfgang Pawlinetz an. Gefertigt werden dort künftig Steuermechanismen für elektrische Triebwerke von Telekommunikationssatelliten - sowie weitere Hightech-Produkte für internationale Kunden. Neben Thermalisolation für Satelliten und Trägerraketen sowie Isolation für den Medizinbereich werden zukünftig auch Weltraummechanismen in Berndorf hergestellt.

Niederösterreich expandiert

"Der Raumfahrtmarkt boomt. Wir sehen eine enorm hohe Nachfrage nach Hochtechnologie von uns, speziell aus den USA und Europa", so Pawlinetz und sein Co-Geschäftsführer Kurt Kober. CEO Barbara Frei-Spreiter bestätigt den Expansionskurs.

Beyond Gravity Austria - vormals RUAG Space Austria, Hauptsitz Wien-Meidling - ist mit rund 57 Millionen Euro Jahresumsatz und 250 Mitarbeitern bereits Österreichs größtes Weltraumtechnikunternehmen. Der Mutterkonzern sitzt in Zürich und beschäftigt weltweit rund 1.900 Menschen an zwölf Standorten.