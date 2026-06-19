Eis-Schock im Supermarkt: So viel teurer ist Speiseeis in Österreich

Ein neuer Preis-Check von foodwatch zeigt massive Unterschiede bei beliebten Speiseeis-Produkten. Im Schnitt zahlen Konsumenten in Österreich rund 50 Prozent mehr als in Deutschland.

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Sommer, Sonne – und der nächste Preis-Schock an der Supermarktkassa: Ein aktueller Eis-Check von foodwatch Österreich sorgt für Aufregung. Die Konsumentenschützer haben 20 beliebte Speiseeis-Produkte in Österreich und Deutschland verglichen. Das Ergebnis: Alle untersuchten Produkte sind hierzulande deutlich teurer.

Im Schnitt zahlen Konsumenten in Österreich rund 50 Prozent mehr als in Deutschland. Bei einzelnen Produkten fällt der Preisunterschied besonders drastisch aus: Bis zu 78 Prozent beträgt der sogenannte Österreich-Aufschlag.

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Magnum Mini in Wien fast doppelt so teuer

Besonders auffällig ist der Unterschied bei Magnum Mini. Eine Packung mit sechs Stück kostet laut foodwatch in Wien 7,99 Euro, in München hingegen nur 4,49 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 78 Prozent.

Auch bei anderen beliebten Eis-Klassikern zeigt sich ein massiver Preisunterschied. Calippo ist in Österreich laut Check um 70 Prozent teurer, Viennetta um 67 Prozent. Insgesamt waren neun der 20 untersuchten Produkte in Österreich um mehr als 50 Prozent teurer als in Deutschland.

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foodwatch fordert Ende des Österreich-Aufschlags

Aus Sicht von foodwatch liegt das Problem nicht nur bei einzelnen Supermärkten, sondern im System. Konkret kritisiert die Organisation sogenannte territoriale Lieferbeschränkungen. Diese können dazu führen, dass Händler in Österreich Produkte nicht einfach dort einkaufen können, wo sie günstiger sind – etwa in Deutschland.

foodwatch kritisiert, dass internationale Lebensmittelkonzerne durch solche Strukturen verhindern können, dass österreichische Händler ihre Ware dort einkaufen, wo sie günstiger angeboten wird. Dadurch müssten Händler hierzulande oft zu höheren Preisen einkaufen. Diese Mehrkosten landen am Ende bei den Konsumenten.

EU diskutiert Verbot

Die Europäische Union diskutiert derzeit ein Verbot territorialer Lieferbeschränkungen. foodwatch fordert, dass dieses Gesetz rasch kommt und nicht durch Lobbying abgeschwächt wird.