Nilpferd-Attacke: Ehefrau rettet Mann mit bloßen Fäusten

Eine Hochzeitsreise nach Afrika endete für ein frisch vermähltes Paar aus den Vereinigten Staaten in einem dramatischen Überlebenskampf. Im berühmten Okavangodelta in Botswana griff ein Nilpferd ihr Boot an, woraufhin die Ehefrau das tonnenschwere Wildtier attackierte und ihren Mann aus dessen Fängen befreite.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Ehepaar Sam und Anna McKee aus Washington in den USA hatte sich erst wenige Tage vor dem Reiseantritt das Jawort gegeben. Die Flitterwochen im September des vergangenen Jahres sollten den unvergesslichen Beginn ihres gemeinsamen Ehelebens markieren. Als besonderer Höhepunkt des Aufenthalts in Botswana war eine Safari im weltbekannten Okavangodelta gebucht, einem weit verzweigten Binnendelta, das für seine dichte Population an Wildtieren geschätzt wird.

Während einer geführten Fahrt auf den Wasserarmen des Reservats geriet die Reisegruppe in einen Flussabschnitt, der für ein besonders hohes Vorkommen von Flusspferden bekannt ist.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Was als friedliche Naturbeobachtung begann, verwandelte sich binnen Sekunden in eine lebensbedrohliche Situation:

Erster Angriff: Völlig unvermittelt schoss ein erstes Flusspferd direkt aus dem Wasser empor auf das Boot zu.

Völlig unvermittelt schoss ein erstes Flusspferd direkt aus dem Wasser empor auf das Boot zu. Verzweifeltes Festhalten: Während Sam McKee versuchte, sich krampfhaft am Bootsrand festzuklammern, erfolgte eine zweite Attacke.

Während Sam McKee versuchte, sich krampfhaft am Bootsrand festzuklammern, erfolgte eine zweite Attacke. Kenterung: Ein weiteres Nilpferd rammte das Ausflugsboot mit voller Wucht von der Seite und brachte das Wasserfahrzeug augenblicklich zum Kentern.

Ein weiteres Nilpferd rammte das Ausflugsboot mit voller Wucht von der Seite und brachte das Wasserfahrzeug augenblicklich zum Kentern. Sturz in die Fluten: Anna McKee und der einheimische Tourleiter wurden durch den heftigen Aufprall meterweit ins Wasser geschleudert.

Ehefrau geht mit Fäusten auf das Tier los

Als Anna McKee nach dem Sturz wieder an die Wasseroberfläche tauchte, bot sich ihr ein schockierender Anblick: Ihr Mann war direkt in das gewaltige Gebiss des aggressiven Tieres geraten und steckte quer im Maul des Flusspferds fest. Anstatt in Panik zu fliehen, fasste die Amerikanerin in Sekundenbruchteilen einen folgenschweren Entschluss.

"Ich habe mich für den Kampf entschieden", schilderte Anna McKee die dramatische Szene später in der Fernsehsendung "Good Morning Britain". Ohne Schutz oder Hilfsmittel schwamm sie direkt auf das tonnenschwere Säugetier zu und schlug mit geballten Fäusten wiederholt auf das Gesicht des Tieres ein. Der ungewöhnliche Gegenangriff zeigte tatsächlich Wirkung: Das Nilpferd ließ überraschend von seinem Opfer ab und zog sich zurück in die Tiefen des Sumpfes.

18-stündige Odyssee bis zur Notoperation

Nach dem Rückzug des Tieres gelang es Anna, ihren stark blutenden Ehemann aus dem Wasser an das rettende Ufer zu ziehen. Damit war die akute Gefahr für sein Leben jedoch noch keineswegs gebannt:

Abgelegenes Wildreservat: Im weitläufigen Schutzgebiet von Botswana existiert praktisch keine erreichbare Notfallmedizin.

Im weitläufigen Schutzgebiet von Botswana existiert praktisch keine erreichbare Notfallmedizin. Verzögerte Hilfe: Rund 18 Stunden vergingen unter extremen Bedingungen, bis der Schwerverletzte in einer geeigneten Klinik eintraf.

Rund 18 Stunden vergingen unter extremen Bedingungen, bis der Schwerverletzte in einer geeigneten Klinik eintraf. Lebensrettender Eingriff: Erst durch eine sofort eingeleitete Notoperation im Spital konnte der Zustand von Sam McKee stabilisiert werden.

Ein Jahr nach den erschütternden Ereignissen traten die beiden gemeinsam im britischen Fernsehen auf, um über die Folgen des Vorfalls zu berichten. Wie Sam McKee kurz nach dem ersten Jahrestag des Unglücks erklärte, seien von den schweren Bissverletzungen heute glücklicherweise nur noch kleinere Beschwerden und "Wehwehchen" zurückgeblieben.

Die beiden US-Bürger kennen und lieben sich bereits seit ihrer gemeinsamen Schulzeit an der Highschool. Trotz der traumatischen Erfahrung in Afrika überwiegt bei dem Paar heute die Erleichterung: Nach allem, was in jenen verhängnisvollen Minuten im Sumpf geschehen sei, empfinde sie vor allem tiefe Dankbarkeit, ihr weiteres Leben gemeinsam verbringen zu können.