Bayerischer Hotelier flutet seine Tiefgarage mit Poolwasser

Es klingt absurd, aber so will Hubert Stemp Wasser sparen! Er "parkt" sein Poolwasser einfach!

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Der Hitzesommer hat heuer einige Unannehmlichkeiten mit sich gebracht. Es war nicht nur im ganzen Land brütend heiß und wir haben verzweifelt nach Abkühlung gesucht, in einigen Gemeinden wurde auch das Wasser knapp und Sparen war angesagt. In manchen Orten wurde sogar das Befüllen von Pools oder das Gießen des Gartens untersagt.

Wasser-Sparmeister

Dass Wasser ein wertvolles Gut ist, mit dem wir nicht verschwenderisch umgehen sollten, hat auch Herbert Stemp erkannt. Ihm gehört "Das Stemp Wellnessresort" im niederbayerischen Büchlberg-Tannöd. So ein Hotel kommt natürlich nicht ohne Pool aus. Es gibt sogar eine ganze Wasserwelt, dazu Saunen und Dampfbad - der Wasserverbrauch ist enorm. Um Wasser zu sparen, ist Hemp auf eine außergewöhnliche Idee gekommen.

Das Wasser wird "geparkt"

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Herbert Stemp "parkt" sein Wasser ganz einfach. Und das selbstverständlich in seiner Tiefgarage. Was klingt wie ein ungewöhnlicher PR-Gag, ist sein Ernst - absolut nachhaltig und gut durchdacht.

So funktioniert's

Natürlich müssen die Pools und der Stemp-See des Hotels regelmäßig gereinigt werden. Meistens heißt das: Wasser raus, reinigen, frisches Wasser rein. Im "Das Stemp" läuft das anders: Herbert Stemp lässt das Wasser in seine speziell beschichtete Tiefgarage ab, parkt es dort und pumpt es nach erfolgter Reinigung zurück in den Pool.

Auf diese Weise spart der findige Hotelbesitzer jedes Jahr rund 6,5 Millionen (!) Liter Wasser. Clever und vorbildlich!