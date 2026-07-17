Noroviren-Alarm! Tiefkühl-Beeren zurückgerufen

Lidl Österreich informiert über den Rückruf der "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g". Der Hersteller warnt vor möglichen Noroviren, die Brechdurchfall auslösen können. Vom Verzehr wird abgeraten.

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Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG hat einen Warenrückruf für das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" gestartet. Verkauft wurde der Artikel österreichweit in den Filialen von Lidl. Grund für die drastische Maßnahme ist, dass in den betroffenen Tiefkühl-Beeren möglicherweise Noroviren enthalten sind.

Schwere Krankheitsverläufe sind möglich

Noroviren können bei Menschen jeden Alters plötzlich auftretenden Brechdurchfall verursachen. Dies kann zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust im Körper führen. Besonders bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie älteren oder kranken Personen kann die Erkrankung schwer verlaufen. Aufgrund dieser potenziellen Gesundheitsgefahr sollten Käufer den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt auf keinen Fall konsumieren.

Betroffene Chargen und Haltbarkeitsdaten

Vom aktuellen Rückruf bei Lidl Österreich ist ausschließlich das Produkt "Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g" des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 betroffen. Kunden können sich zudem an den Chargennummern L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 orientieren. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Artikel des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG oder weitere Produkte unter der Marke "Freshona" sind nicht gefährdet. "Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie, die Information an diese weiterzugeben", so Lidl Österreich. "Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung von Lidl Österreich verursacht worden ist", betont der Discounter in der Aussendung.

Erstattung des vollen Kaufpreises

Wer die betroffenen Beeren bereits gekauft hat, kann diese ganz in jeder Lidl-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird den Kunden selbstverständlich erstattet, und zwar auch dann, wenn sie keinen Kassenbon mehr vorlegen können. Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Für offene Fragen steht der Kundenservice von Lidl telefonisch unter der gebührenfreien Nummer 0800/500 810 (Montag bis Freitag, 7:30 bis 18:00 Uhr) zur Verfügung.