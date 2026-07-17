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Inflation sank im Juni auf 3,2 Prozent

© Getty Images
Die Inflation in Österreich hat sich im Juni merklich abgeschwächt
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Die Inflation in Österreich ist im Juni laut Daten der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gefallen. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 3,7 Prozent. Die Schnellschätzung für Juni wurde damit bestätigt. "Ausschlaggebend für den nachlassenden Preisdruck war der deutlich geringere Preisauftrieb bei Treibstoffen und Heizöl", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Auch Nahrungsmittel verteuerten sich weniger stark.

Überdurchschnittlich kräftig stiegen indessen die Preise für Dienstleistungen. So wurden Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen im Juni um 4,5 Prozent teurer. Die Preise für Gesundheitsdienstleistungen legten um 4,9 Prozent zu.

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