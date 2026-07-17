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100 Euro/Liter

Fruchtsaft zur "dreistesten Werbelüge" gekürt

Verschiedene Lebensmittelprodukte und das Logo für den Goldenen Windbeutel 2026 von Foodwatch.
© foodwatch e.V.
Der Verein Foodwatch vergibt jährlich einen Negativpreis für Werbeversprechen, die Verbraucher in die Irre führen. Besonders dreist: Ein Fruchtsaft, der fast nichts von dem hielt, was angepriesen wurde.
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Hundert Euro kostet ein einziger Liter Fruchtsaftkonzentrat mit Vitaminzusätzen vom Hersteller Lavita. Die Organisation Foodwatch hat dem Nahrungsergänzungsmittel jetzt den Negativpreis "Goldener Windbeutel" verliehen.

Werbe-Lügen

Lavita bewirbt das Mikronährstoffkonzentrat als "Saubertrank", "Naturprodukt", als "tägliche Basis unserer Gesundheit". Das Produkt besteht laut Foodwatch zu 70 Prozent aus Fruchtsaftkonzentrat, hinzu kommen 26 isolierte Vitamine und Nährstoffe - und das "teilweise überdosiert".

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Abzocke

"Der Saft steht beispielhaft für die Abzocke mit irreführenden Gesundheitsversprechen", sagt Alina Nitsche vom Verein Foodwatch.

Auf Anfrage reagierte das Unternehmen ausKumhausen in Niederbayern zuerst nicht. Nach Angaben von Foodwatch kündigte Lavita an, den Werbeslogan "Fit fürs Leben" erneut rechtlich prüfen zu lassen. Die Werbung mit dem Begriff "Saubertrank" habe es zudem mittlerweile gestoppt. Auch habe das Unternehmen eingeräumt, dass nicht alle Zutaten "restlos" natürlich seien, erklärte Foodwatch.

Auf Platz zwei im diesjährigen Negativranking landete mit 21,9 Prozent der abgegebenen Stimmen das "Airfryer Backin Backpulver" von Dr. Oetker. Es wird als Innovation für die Heißluftfritteuse beworben, unterscheidet sich laut Foodwatch aber nicht vom deutlich günstigeren Standardbackpulver.

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