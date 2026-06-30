Unser Team
TV
E-Paper
Sport

Nach WM-Debakel

ÖFB-Alarm! Deutsche wollen jetzt Österreich-Fans werden

OR
von
Drei österreichische Fußballspieler jubeln, ein Fan hält Deutschland- und Österreich-Flaggen.
© GEPA, Getty
Ob das gut gehen kann? Die Deutschen wollen nach ihrem WM-Abschied jetzt unser Nationalteam unterstützen.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer hätte gedacht, dass er das jemals sagen kann? Während Österreich sich noch bei der Fußball-WM auf das nächste Spiel vorbereitet, packt Deutschland die Koffer und befindet sich schon am Weg nach Hause.

Auch interessant

Spanier zittern vor unserem "Bad Boy" Arnautovic

Nagelsmann-Knall beim DFB

DFB-Weltmeister fordern nach WM-Aus harte Konsequenzen

Doch genau das ist seit gestern tatsächlich Realität geworden. Der DFB blamierte sich gegen Paraguay und schied nach dem Elfer-Krimi von Boston glanzlos aus.

Deutschland unter Schock

Der stolze Deutsche ist geschockt und weiß nun nicht, wem er bis zum Ende der Endrunde die Daumen drücken soll. Deshalb gab es in deutschen Medien nun eine Empfehlung für die dortigen Fußball-Fans.

Ein Favorit kristallisiert sich beim Bericht der BILD heraus: Österreich. Der Grund könnte naheliegender nicht sein. Während wir mit Ralf Rangnick einen Erfolgscoach aus Deutschland haben, unter dem die ÖFB-Auswahl den nächsten Schritt gemacht hat, hadert das Land des vierfachen Weltmeisters mit Pleiten-Trainer Julian Nagelsmann.

Ein Trainer gibt einem österreichischen Fußballspieler während eines Spiels Anweisungen.
epa13070038 Austria's head coach Ralf Rangnick (L) gives instructions to his player Romano Schmid during the FIFA World Cup 2026 group stage match Algeria against Austria, in Kansas City, Missouri, USA, 27 June 2026. EPA/AMY KONTRAS © EPA

Hinzu kommt, dass in unserer Nationalmannschaft 14 Spieler aus der deutschen Bundesliga spielen. Kein einziges WM-Team hat mehr Kaderspieler. Bleibt nur zu hoffen, dass die deutschen Daumen-Drücker nicht ihr verlorenes Siegergen auf uns übertragen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

ÖFB-Alarm! Deutsche wollen jetzt Österreich-Fans werden

Aus "Bist du deppat!" wird jetzt ein WM-Hit!

Rangnick schwärmt vom "surrealen" ÖFB-Drama

Fast 1 Millionen sahen Österreichs WM-Wunder

Wir müssen jetzt echte Ungustln sein

Schinkels legt sich mit Arnautovic an: "Ist ein No-Go"

ÖFB-Schock: ER pfeift den Hit gegen Spanien

Schöttel glaubt an ÖFB-Coup gegen Spanien

DAS wäre unser Weg ins WM-Finale

WM-Hammer! Supercomputer berechnet Österreichs Schicksal