Nach WM-Debakel
ÖFB-Alarm! Deutsche wollen jetzt Österreich-Fans werden
Wer hätte gedacht, dass er das jemals sagen kann? Während Österreich sich noch bei der Fußball-WM auf das nächste Spiel vorbereitet, packt Deutschland die Koffer und befindet sich schon am Weg nach Hause.
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Doch genau das ist seit gestern tatsächlich Realität geworden. Der DFB blamierte sich gegen Paraguay und schied nach dem Elfer-Krimi von Boston glanzlos aus.
Deutschland unter Schock
Der stolze Deutsche ist geschockt und weiß nun nicht, wem er bis zum Ende der Endrunde die Daumen drücken soll. Deshalb gab es in deutschen Medien nun eine Empfehlung für die dortigen Fußball-Fans.
Ein Favorit kristallisiert sich beim Bericht der BILD heraus: Österreich. Der Grund könnte naheliegender nicht sein. Während wir mit Ralf Rangnick einen Erfolgscoach aus Deutschland haben, unter dem die ÖFB-Auswahl den nächsten Schritt gemacht hat, hadert das Land des vierfachen Weltmeisters mit Pleiten-Trainer Julian Nagelsmann.
Hinzu kommt, dass in unserer Nationalmannschaft 14 Spieler aus der deutschen Bundesliga spielen. Kein einziges WM-Team hat mehr Kaderspieler. Bleibt nur zu hoffen, dass die deutschen Daumen-Drücker nicht ihr verlorenes Siegergen auf uns übertragen.
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