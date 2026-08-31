Ohne Entschädigung: Restaurants müssen schließen

Die Küstenlinie an der Côte d'Azur verändert sich. Das Meer holt sich immer mehr Land zurück, wodurch die Küste neu gezeichnet werden muss. Aus diesem Grund verliert ein Restaurantbetreiber sein Lokal, ohne eine Entschädigung.

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Weltweit kämpfen Küstenregionen und Inseln gegen Küstenerosion an. Laut dem "U.S. Climate Resilience Toolkit" werden Infrastruktur und Ökosysteme von steigenden Meeresspiegeln, immer heftigeren Stürmen und dem Verlust natürlicher Schutzwälle unter Druck gesetzt. An der Côte d'Azur werden erste Maßnahmen eingeführt.

Mourad Bouzaiane hat ein Restaurant in Villeneuve-Loubet in den Alpes-Maritimes und liegt direkt am Sandstrand. Das Lokal verfügt über einen Blick auf das Mittelmeer. Doch wie der französische Sender "TF1" berichtet, wird er aufgefordert, alle kommerziellen Aktivitäten einzustellen und bis Oktober Möbel und Außeneinrichtungen wegzuräumen.

Besitzer wird ohne Entschädigung verscheucht

Für Bouzaiane ist dies eine Schocknachricht. Er hat vor nur einem Jahr seinen neunjährigen gewerblichen Mietvertrag unterschrieben. Gegenüber "TF1" klagte der Lokalbesitzer: "Wir zahlen Gebühren, Miete und Steuern, und man will uns ohne Entschädigung und auf eigene Kosten rausschmeißen. Das heißt, ich habe derzeit einen Kredit über 160.000 Euro. Wie soll ich das schaffen? Wenn die Aktivität aufhört, ist das unmöglich."

Ein Sprecher der Präfektur der Alpes-Maritimes erklärte dem Sender: "Gewerbliche Pachtverträge sind im öffentlichen maritimen Bereich verboten." Laut ihm seien Fristen für die formelle Bekanntmachung festgelegt worden, damit der Betreiber die Saison 2026 durchführen konnte.

Linie verläuft hinter Grundstück

Da die Küstenlinie neu gezeichnet werden musste, musste auch der Staat darauf reagieren. Sie verläuft nun hinter dem Grundstück, auf dem sich vier Restaurants befinden, darunter auch das von Bouzaiane. Somit befindet sich sein Grund jetzt auf öffentlichem, maritimem Gebiet.

Unter Erosion versteht man den natürlichen Abbau von Gestein, Boden und Erdreich durch die unbändige Kraft von Wasser, Wind und Eis. Als gefährliche Folge drohen verheerende Überschwemmungen, die ganze Regionen für immer geografisch umgestalten. Gegen diese Naturgewalten rüsten sich Küstenstaaten weltweit: Nationen wie die USA oder die Niederlande stecken mittlerweile Milliardenbeträge in den aktiven Küstenschutz.