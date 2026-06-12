ORF-Geheimliste: Welcher Stiftungsrat für WEN stimmte

Die ORF-Generalswahl war längst nicht so geheim, wie viele dachten. So haben die 35 Stiftungsräte gewählt. oe24 hat die Liste.

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Jeder der 35 ORF-Stiftungsräte stimmte bei der Generalswahl mit einem Zettel ab, auf dem sein Name stand. oe24 hat die ganze Liste.

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer und der Stv. Stiftungsratsvorsitzender Gregor Schütze (Bild oben) stimmten beide für den neuen ORF-Generaldirektor Clemens Pig.

So wählten die einzelnen Stiftungsräte

Michael Cesar (S) - stimmte für Pig Gerald Erler (S) - stimmte für Pig Florian Gass (S) - stimmte für Pig Michael Götzhaber (S) - stimmte für Pig Norbert Kettner (S) - stimmte für Pig Rudolf Kolbe (S) - stimmte für Pig Heinz Lederer (S) - stimmte für Pig Siegfried Meryn (S) - stimmte für Pig Astrid Salmhofer (S) - stimmte für Pig Andrea Schellner (S) - stimmte für Pig Gabriele Zgubic-Engleder (S) - stimmte für Pig Ulrike Domany-Funtan (V) - stimmte für Pig Alfred Geismayr (V) - stimmte für Pig Andreas Kratschmar (V) - stimmte für Pig Stefan Kröll (V) - stimmte für Pig Herbert Rupp (V) - stimmte für Pig Gregor Schütze (V) - stimmte für Pig Petra Stolba (V) - stimmte für Pig Bernhard Wiesinger (V) - stimmte für Pig Christian Kolonovits (U) - stimmte für Pig Harald Kratzer (U) - stimmte für Pig Katharina Hofer (V) - stimmte für Larcher Helmut Miernicki (V) - stimmte für Larcher Ruth Strondl (V) - stimmte für Larcher Christina Wilfinger (V) - stimmte für Larcher Christoph Urtz (F) - stimmte für Larcher Ernst Sittinger (U) - stimmte für Larcher Ewald Aschauer (V) - stimmte für Breitenecker Markus Boesch (N) - stimmte für Breitenecker Philip Ginthör (N) - stimmte für Breitenecker Alexander Zach (N) - stimmte für Breitenecker Hildegard Aichberger (G) - stimmte für Totzauer Leonhard Dobusch (U) - stimmte für Totzauer Christiana Jankovics (U) - stimmte für Totzauer Peter Westenthaler (F) - stimmte für Zierhut-Kunz

Babler-Kandidat gegen SPÖ-Linie

Leonhard Dobusch, der vom SPÖ-Medienminister Andi Babler nominiert worden ist, aber dem roten Freundeskreis bewusst nicht beigetreten ist, nennt als ein Grundübel die "politische Einflussnahme" im Stiftungsrat.

Alle elf roten Mitglieder im SPÖ-Freundeskreis stimmten für Pig. Und fast alle Mitglieder im ÖVP-Freundeskreis ebenso - aber nicht alle. Fünf stimmten anders ab. Außerdem holte Pig die Stimmen von zwei Unabhängigen.

Einfache Mehrheit reicht

Es mussten längst nicht alle ÖVP- und SPÖ-Freunde für den Medienmanager Pig stimmen, um dessen Sieg zu sichern.

So bemäkelte auch Dobusch vor längerem die Art und Weise der Bestellung des ORF-Chefs: "Das ist in Österreich deshalb auch so prekär, weil eine einfache Mehrheit in offener Abstimmung ausreicht, um den Generaldirektor zu wählen. Das ist in Deutschland zum Beispiel anders. Da braucht man eine Dreifünftel-Mehrheit in geheimer Abstimmung. Insofern wird da natürlich jetzt geredet, ich selber bekomme das nur am Rande mit."

So wird der Stiftungsrat selbst zusammengestellt

Anschließend mit ihren Titeln die 35 Stiftungsräte samt Angabe, auf wessen Ticket sie im wichtigen ORF-Gremium gelandet sind.