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ORF-Geheimliste: Welcher Stiftungsrat für WEN stimmte

© APA/MAX SLOVENCIK
Die ORF-Generalswahl war längst nicht so geheim, wie viele dachten. So haben die 35 Stiftungsräte gewählt. oe24 hat die Liste.
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Jeder der 35 ORF-Stiftungsräte stimmte bei der Generalswahl mit einem Zettel ab, auf dem sein Name stand. oe24 hat die ganze Liste.

Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer und der  Stv. Stiftungsratsvorsitzender Gregor Schütze (Bild oben) stimmten beide für den neuen ORF-Generaldirektor Clemens Pig.

So wählten die einzelnen Stiftungsräte

  1. Michael Cesar (S) - stimmte für Pig
  2. Gerald Erler (S) - stimmte für Pig
  3. Florian Gass (S) - stimmte für Pig
  4. Michael Götzhaber (S) - stimmte für Pig
  5. Norbert Kettner (S) - stimmte für Pig
  6. Rudolf Kolbe (S) - stimmte für Pig
  7. Heinz Lederer (S) - stimmte für Pig
  8. Siegfried Meryn (S) - stimmte für Pig
  9. Astrid Salmhofer (S) - stimmte für Pig
  10. Andrea Schellner (S) - stimmte für Pig
  11. Gabriele Zgubic-Engleder (S) - stimmte für Pig
  12. Ulrike Domany-Funtan (V) - stimmte für Pig
  13. Alfred Geismayr (V) - stimmte für Pig
  14. Andreas Kratschmar (V) - stimmte für Pig
  15. Stefan Kröll (V) - stimmte für Pig
  16. Herbert Rupp (V) - stimmte für Pig
  17. Gregor Schütze (V) - stimmte für Pig
  18. Petra Stolba (V) - stimmte für Pig
  19. Bernhard Wiesinger (V) - stimmte für Pig
  20. Christian Kolonovits (U) - stimmte für Pig
  21. Harald Kratzer (U) - stimmte für Pig
  22. Katharina Hofer (V) - stimmte für Larcher
  23. Helmut Miernicki (V) - stimmte für Larcher
  24. Ruth Strondl (V) - stimmte für Larcher
  25. Christina Wilfinger (V) - stimmte für Larcher
  26. Christoph Urtz (F) - stimmte für Larcher
  27. Ernst Sittinger (U) - stimmte für Larcher
  28. Ewald Aschauer (V) - stimmte für Breitenecker
  29. Markus Boesch (N) - stimmte für Breitenecker
  30. Philip Ginthör (N) - stimmte für Breitenecker
  31. Alexander Zach (N) - stimmte für Breitenecker
  32. Hildegard Aichberger (G) - stimmte für Totzauer
  33. Leonhard Dobusch (U) - stimmte für Totzauer
  34. Christiana Jankovics (U) - stimmte für Totzauer
  35. Peter Westenthaler (F) - stimmte für Zierhut-Kunz

Babler-Kandidat gegen SPÖ-Linie

Leonhard Dobusch, der vom SPÖ-Medienminister Andi Babler nominiert worden ist, aber dem roten Freundeskreis bewusst nicht beigetreten ist, nennt als ein Grundübel die "politische Einflussnahme" im Stiftungsrat.

Alle elf roten Mitglieder im SPÖ-Freundeskreis stimmten für Pig. Und fast alle Mitglieder im ÖVP-Freundeskreis ebenso - aber nicht alle. Fünf stimmten anders ab. Außerdem holte Pig die Stimmen von zwei Unabhängigen.

Einfache Mehrheit reicht

Es mussten längst nicht alle ÖVP- und SPÖ-Freunde für den Medienmanager Pig stimmen, um dessen Sieg zu sichern.

So bemäkelte auch Dobusch vor längerem die Art und Weise der Bestellung des ORF-Chefs: "Das ist in Österreich deshalb auch so prekär, weil eine einfache Mehrheit in offener Abstimmung ausreicht, um den Generaldirektor zu wählen. Das ist in Deutschland zum Beispiel anders. Da braucht man eine Dreifünftel-Mehrheit in geheimer Abstimmung. Insofern wird da natürlich jetzt geredet, ich selber bekomme das nur am Rande mit."

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So wird der Stiftungsrat selbst zusammengestellt

Anschließend mit ihren Titeln die 35 Stiftungsräte samt Angabe, auf wessen Ticket sie im wichtigen ORF-Gremium gelandet sind.

  • DI Dr. Hildegard AICHBERGER, MBA (Bundesregierung über Vorschlag DIE GRÜNEN)
  • Univ.-Prof. Dr. Ewald ASCHAUER (Bundesregierung über Vorschlag der ÖVP)
  • Dr. Markus BOESCH (Bundesregierung über Vorschlag der NEOS)
  • Ing. Michael CESAR (Zentralbetriebsrat)
  • Univ.-Prof. Dr. Leonhard DOBUSCH (Bundesregierung)
  • Mag. Ulrike DOMANY-FUNTAN, MBA (Salzburg)
  • Gerald ERLER (Zentralbetriebsrat)
  • Mag. Florian GASS (Zentralbetriebsrat)
  • MMag. Dr. Alfred GEISMAYR (Vorarlberg)
  • Dr. Philip GINTHÖR (Bundesregierung)
  • Ing. Michael GÖTZHABER (Kärnten)
  • Univ.-Prof. Dr. Katharina HOFER (Oberösterreich)
  • Christiana JANKOVICS, Bakk.phil. (Zentralbetriebsrat)
  • Direktor Norbert KETTNER (Wien)
  • Baurat h.c. DI Rudolf KOLBE (Publikumsrat)
  • Christian KOLONOVITS (Burgenland)
  • Mag. Andreas KRATSCHMAR (Publikumsrat)
  • Harald KRATZER (Zentralbetriebsrat)
  • Mag. Stefan KRÖLL (Tirol)
  • Heinz LEDERER (Bundesregierung über Vorschlag der SPÖ) - Chef im Rat
  • Univ.-Prof. Dr. Siegfried MERYN (Publikumsrat) - er hat das Gremium nach der Wahl gestern verlassen - wegen eines Streits mit Peter Westenthaler
  • GF Mag. Helmut MIERNICKI (Niederösterreich)
  • Herbert RUPP (Publikumsrat)
  • Astrid SALMHOFER (Bundesregierung)
  • Mag. Andrea SCHELLNER (Publikumsrat) Sie hat die zuletzt nicht gewählten Kandidatinnen Petra Höfer und Sonja Sagmeister nominiert
  • Mag. Gregor SCHÜTZE (Bundesregierung) - Vizechef
  • Mag. Dr. Ernst SITTINGER (Steiermark)
  • MMag. Dr. Petra STOLBA (Publikumsrat)
  • Ruth STRONDL, MAS (Bundesregierung)
  • Univ.-Prof. Dr. Christoph URTZ, LL.M., LL.M.
  • (Bundesregierung über Vorschlag der FPÖ)
  • Ing. Peter WESTENTHALER (Bundesregierung über Vorschlag der FPÖ)
  • MMag. Bernhard WIESINGER, MBA, MPA (Publikumsrat)
  • Dipl.-Ing. Christina WILFINGER (Bundesregierung)
  • Alexander ZACH (Publikumsrat)
  • Mag. Gabriele ZGUBIC-ENGLEDER (Publikumsrat)

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