Ottakringer kooperiert jetzt mit Wien Ticket

Das Buchen von Brauerei-Führungen in Ottakring wird jetzt deutlich komfortabler. Dank dem modernen System Quicket von Wien Ticket gelingt der Einlass in die heiligen Hallen des Gerstensafts künftig im Handumdrehen.

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Wer eine Tour durch die traditionsreiche Ottakringer Brauerei machen möchte, bucht seine Karten ab sofort über ein neues System. Die Plattform Wien Ticket, ein Unternehmen der Wien Holding, ist der neue Partner für den Ticketverkauf bei dem bekannten Wiener Braubetrieb.

Ruckzuck zum Ticket

Die beiden Wiener Traditionsbetriebe machen ab jetzt gemeinsame Sache. Für die beliebten Führungen durch die Hallen im 16. Bezirk stellt Wien Ticket seine hauseigene Software namens Quicket bereit. Das neue System wurde direkt in den Webauftritt der Brauerei eingebunden. Damit wird der gesamte Ablauf vom Ticketkauf auf dem Smartphone bis zum Einlass vor Ort für die Gäste viel einfacher. Durch flexible Funktionen lassen sich nun auch bestimmte Zeitfenster für den Besuch ganz unkompliziert reservieren. Auch die Kassa-Systeme und die Einlasskontrollen laufen künftig komplett über diesen neuen Kanal.

Mehr Komfort für alle Bier-Fans

Wien Ticket bringt eine Erfahrung von mehr als 20 Jahren bei der Organisation von Veranstaltungen mit. Dieses Wissen wird nun genutzt, um den Rundgang für die Besucher noch angenehmer zu machen. Die Ottakringer Brauerei setzt bei ihren Führungen seit jeher auf ein echtes Wiener Lebensgefühl und will den Gästen einen authentischen Blick hinter die Kulissen bieten. Die neue Partnerschaft zeigt, wie gut Wiener Betriebe zusammenarbeiten können. Am Ende geht es den Verantwortlichen vor allem darum, den Menschen in Wien eine gute Zeit und feine Erlebnisse zu bescheren. Und getreu dem bekannten Werbespruch kann man Ottakringer durch den einfachen Service künftig wohl noch ein Stückerl lieber haben.