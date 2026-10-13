Passagier fällt aus Achterbahn - tot

Ein dramatischer Unfall hat sich im Freizeitpark Six Flags Over Georgia nahe Atlanta ereignet.

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Ein Mann kam ums Leben, nachdem er nach Angaben von Augenzeugen aus einer Achterbahn gestürzt war. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei von Cobb County mitteilte.

Video zeigt Unglück

Der Vorfall ereignete sich am Montag bei der Achterbahn "Goliath", einer der Hauptattraktionen des Parks. Augenzeugen berichteten dem Lokalsender WXIA, sie hätten beobachtet, wie der Mann aus der Bahn fiel. Ein Besucher erklärte zudem, der Sturz sei möglicherweise auf einem Erinnerungsfoto festgehalten worden, das während der Fahrt aufgenommen wurde.

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Die Achterbahn erreicht laut Betreiberangaben eine Höchstgeschwindigkeit von rund 113 km/h und eine Höhe von etwa 61 Metern. Nach dem Unglück wurde die Anlage gestoppt. Luftaufnahmen zeigten, wie andere Fahrgäste evakuiert wurden. Auch die Besucher mussten den Park verlassen.

"Wir sind zutiefst betroffen von dem Vorfall in unserem Park", erklärte Six Flags. Das Mitgefühl gelte der Familie und den Angehörigen des Verstorbenen.

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Aus Sicherheitsgründen wurden ähnliche Attraktionen in anderen Six-Flags-Parks vorübergehend geschlossen. Die genaue Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Der Freizeitpark sollte am Dienstag ohnehin geschlossen bleiben.

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Der Unfall ereignete sich knapp zwei Wochen, nachdem Six Flags Magic Mountain in Kalifornien die dauerhafte Schließung der Achterbahn "X2" angekündigt hatte. Zuvor hatte eine CNN-Recherche schwere Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit der Attraktion aufgezeigt.