FPÖ bleibt mit 40 % weiterhin mehr als deutlich an der Spitze ++ KPÖ würde es ins Parlament schaffen

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Die Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS bleibt im Umfrage-Tief: In der brandaktuellen Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (2.000 Befragte vom 9. bis 17. November, max. Schwankung 2,2 Prozent) rutscht die ÖVP unter die psychologisch wichtige Marke von 20 Prozent.

Sonntagsfrage vom 19. 11. 2026 © oe24

Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl, käme die FPÖ auf 40 Prozent und hält damit ihren massiven Vorsprung unverändert (0). Die ÖVP verliert einen Prozentpunkt und fällt auf 19 Prozent (-1) zurück. Für die Volkspartei bedeutet der Fall unter die 20-Prozent-Hürde ein weiteres Alarmsignal inmitten anhaltender Debatten über den wirtschafts- und steuerpolitischen Kurs innerhalb der Regierung. Zuletzt hatte es massive Kritik gegen Finanzminister Marterbauer gegeben.

Doch ausgerechnet bei der so angegriffenen SPÖ ist ein leichter Aufwärtstrend zu sehen. Mit Markus Marterbauer als künftigem starken Mann an ihrer Regierungsspitze legen die Roten um zwei Prozentpunkte zu und klettern auf 16 Prozent (+2). Damit setzt sich die Sozialdemokratie zumindest wieder etwas deutlicher von den Grünen ab, die einen Punkt abgeben und bei 12 Prozent (-1) landen.

KPÖ wäre im Parlament

Unverändert sind die Werte am unteren Ende des Spektrums: Die NEOS stagnieren als dritter Koalitionspartner bei 6 Prozent (0), während die KPÖ mit 4 Prozent (0) weiterhin knapp den Einzug in den Nationalrat schaffen würde.

Keine Mehrheit für die Ampel

Für die amtierende Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ergibt sich damit ein ernüchterndes Gesamtbild: Zusammen kommen die Regierungsparteien nur noch auf 41 Prozent, das wären nur noch 77 Mandate – das ist weit entfernt von der parlamentarischen Mehrheit von 92.