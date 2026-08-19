Putin jagt Kennedy: Berühmter US-Spross soll ins Gefängnis

Er stammt aus einer der berühmtesten Polit-Dynastien der USA, war einst mit Taylor Swift liiert und kämpfte später als Freiwilliger in der Ukraine. Jetzt hat Russland den US-Amerikaner Conor Kennedy ins Visier genommen.

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Wie die russische Nachrichtenagentur "TASS" berichtet, hat ein Moskauer Gericht die Festnahme Kennedys in Abwesenheit angeordnet.

Der Vorwurf: Der 32-Jährige soll als Söldner an einem internationalen Konflikt teilgenommen haben. Gemeint ist sein Einsatz im Ukraine-Krieg im Jahr 2022.

Sollte Kennedy nach russischem Recht verurteilt werden, könnten ihm laut den Berichten sieben bis zehn Jahre Haft drohen. Seine Verteidiger sollen bereits Berufung gegen die Entscheidung eingelegt haben.

Ohne Militärerfahrung in die Ukraine

Kennedy meldete sich 2022 freiwillig für die ukrainische Seite. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor keinerlei militärische Erfahrung.

Trotzdem ging er zur ukrainischen Botschaft und meldete sich für einen Einsatz. Später schloss er sich der Internationalen Legion der Ukraine an. Rund zweieinhalb Monate soll Kennedy im Nordosten des Landes gekämpft haben. Danach kehrte er in die USA zurück.

© instagram / jconorkennedy

Seine berühmte Familie erfuhr nach seinen Angaben erst später von seinem Einsatz. Aufmerksam geworden sein sollen Angehörige unter anderem durch auffällige Kreditkartenabrechnungen aus Polen und der Ukraine.

Sein Vater Robert F. Kennedy Jr., inzwischen US-Gesundheitsminister unter Präsident Donald Trump, stellte sich später hinter seinen Sohn. Er sei stolz darauf, dass dieser für das eingestanden sei, woran er glaube.

Aus berühmter Familie

Conor Kennedy gehört zur wohl bekanntesten Polit-Dynastie der USA. Sein Großonkel war US-Präsident John F. Kennedy.

Auch sein Vater Robert F. Kennedy Jr. ist eine bekannte politische Figur. Conor selbst hält sich dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und arbeitet heute als Anwalt.

Vater Robert F. Kennedy Jr. ist eine bekannte politische Figur. © The Washington Post via Getty Images

Einst Taylor Swifts Freund

International für Schlagzeilen sorgte Kennedy allerdings schon lange vor seinem Ukraine-Einsatz.

2012 war er mit Taylor Swift liiert. Damals war die Sängerin noch am Anfang ihrer weltweiten Karriere. Fotos zeigten die beiden verliebt am Strand.

Die Beziehung hielt allerdings nur wenige Monate. Nach rund drei Monaten soll die Romanze bereits wieder beendet gewesen sein. Als Grund wurde unter anderem die große Entfernung zwischen den beiden genannt.

© Variety via Getty Images

Swift ist inzwischen mit Football-Star Travis Kelce verheiratet. Kennedy selbst heiratete im März dieses Jahres die brasilianische Sängerin Giulia Be.

Nun sorgt sein Name erneut für Schlagzeilen – diesmal allerdings nicht wegen Hollywood oder einer berühmten Ex-Freundin, sondern wegen des Kriegs in der Ukraine und eines russischen Haftbefehls.