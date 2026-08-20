Rapid-Fans wütend: ORF schaltet schon wieder weg

Rapid-Fans, die den Rekordmeister im Free-TV sehen wollen, haben derzeit kein Glück.

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Der ORF zieht sich zunehmend den Unmut der Rapid-Fans zu. Während der heimische Rekordmeister seine scheinbar unaufhaltbare Siegesserie Woche für Woche fortsetzt, sind Einblicke davon beim ORF mittlerweile Mangelware.

Vergangenen Sonntag wurde das Tor-Spektakel gegen den GAK weder in der Bundesliga-Highlightsendung gezeigt, und auch in der ZiB2 in der Nacht wurden in einem Mini-Beitrag nur drei der acht Volltreffer gezeigt.

Die Hoffnungen der Fans ruhten auf den heutigen Donnerstag. Seit Tagen war bekannt, dass das wichtige Hinspiel im Play-off der Conference League gegen Hearts of Midlothian (ab 20.45 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) auf ORF zu sehen sein wird. Doch kurzfristig änderte der öffentlich-rechtliche Sender seine Pläne. Statt dem Kracher in Schottland hat man sich zu einer brisanten Entscheidung durchgerungen.

Brisante Konferenz

Denn 15 Minuten nach den Hütteldorfern wird in Portugal das Spiel von Erzrivale Austria Wien gegen den SC Braga (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) angepfiffen. Anstatt sich auf ein Spiel zu fokussieren, wird es eine Konferenz der Stadtrivalen geben.

Vor allem für die Rapid-Fans ein bitterer Rückschlag. Statt die Lieblingsmannschaft in voller Länge sehen zu können, muss man immer wieder die Partie der Veilchen verfolgen und hoffen, dass man in Schottland nichts verpasst.