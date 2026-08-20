Start der Premier League: Arsenal jagt Titelverteidigung

Die Gunners starten am Freitag in eine neue Ära.

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Wenn Meister Arsenal am Freitag gegen Aufsteiger Coventry City die Saison eröffnet, befinden sich die "Gunners" in einer ungewohnten Rolle: Sie gehen erstmals seit 22 Jahren als Gejagte in die Saison. Trainer Mikel Arteta hat dem Team das Siegergen eingepflanzt, doch die Titelverteidigung gelang in der Premier League bisher nur Legenden wie Alex Ferguson, Jose Mourinho und Pep Guardiola. Arsenal rüstete im Sommer auf und holte Bruno Guimaraes von Newcastle für rund 88 Millionen Euro sowie Christos Tzolis für die Offensive.

Das Guardiola-Erbe bei Manchester City

Die größte Veränderung betrifft Manchester City. Nach zehn Jahren endete die Ära von Pep Guardiola. Sein Nachfolger Enzo Maresca soll für Kontinuität sorgen, steht nach Platz zwei im Vorjahr aber unter sofortigem Erfolgsdruck. City verlor mit Rodri, Bernardo Silva und John Stones extrem viel Erfahrung, holte dafür aber Elliot Anderson für rund 135 Millionen Euro.

Trainer-Revolution und die Österreicher

Auch die Konkurrenz baut um: Bei Liverpool übernimmt Andoni Iraola, bei Chelsea Xabi Alonso und Manchester United beförderte Michael Carrick zum dauerhaften Cheftrainer. Zudem stehen heuer vier Österreicher und ein Erfolgscoach im Fokus:

Oliver Glasner: Gehört bei Nottingham Forest zu den bestbezahlten Trainern der Liga und steht unter großem Druck von Club-Besitzer Marinakis.

Xaver Schlager: Der ÖFB-Teamspieler zieht im Mittelfeld unter Glasner bei Nottingham die Fäden.

Kevin Danso: Der Abwehrchef will nach zwei Horrorjahren mit Tottenham Hotspur unter Roberto De Zerbi wieder voll angreifen.

Michael Svoboda (Brighton) & Jannik Schuster (Brentford): Die beiden heimischen Innenverteidiger kämpfen um wichtige Einsatzminuten.