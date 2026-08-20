Hier startet Thiem als Fußballer neu durch

Ab Freitag will Ex-Tennisstar für den Badener AC Tore schießen.

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Fast zeitgleich mit dem Beginn der US Open, die Dominic Thiem 2020 gewonnen hatte, startet Österreichs früherer Tennis-Held seine Fußballmeisterschafts-Karriere beim Badener AC.

oe24 war bei der letzten Vorbereitung dabei.

Dominic Thiem beim Fußballtraining in Baden. © Okresek

Dominic Thiem: "Meine Flanken kommen meist präzise." © Okresek

Wie bei Rangnick: Training hinter Ausschluss der Öffentlichkeit

Das Abschlusstraining im BAC-Stadion mitten in Baden steigt sprichwörtlich hinter verschlossenen Türen. Nicht dass sich Cheftrainer Amel Sistek wie Teamchef Ralf Rangnick nicht in die Karten blicken lässt: Er will sich ohne medialen Rummel um seinen neuen Superstar auf den Meisterschaftsstart vorbereiten. Am Freitag (19.30) geht's in Sollenau um die ersten Punkte in der 2. Klasse Triestingtal.

Moritz Thiem im Gespräch mit Trainer Amel Sistek. © Okresek

Coach Sistek gibt den Spielern den letzten Schliff: fünf gegen fünf am Kleinfeld, 7-Minuten-Einheiten, bei denen auf jeweils kurze Ballberührungen geachtet wird, Sprints und zum Abschluss Flanken (Thiems "Spezialität") und Schüsse aufs Tor. Mittendrin: Dominic Thiem (32) und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Moritz, der ebenfalls eine zweite Karriere als Fußballer startet. Bei gelungenen Schüssen gibt's Lob vom Trainer. Wenn Thiem das Tor verfehlt, flucht der Neo-Kicker und hält sich die Hände vor die Augen - genauso wie früher am Tennis-Court bei einem verschossenen Smash.

Thiem über Leipzig-Vorbilder: "Maschinen"

Bei einem Besuch im Trainingscamp von RB Leipzig hatte sich Chelsea-Fan Thiem vor Kurzem die eine oder andere Anregung geholt. Dabei war die frühere Tennis-Nr.-3 der Welt von der Physis von Nicolas Seiwald & Co. beeindruckt: "Arg, wie durchtrainiert sie sind. Das sind Maschinen."

Nicht ganz so intensiv geht's in Baden zu. Als die Thiems den oe24-Beobachter am Spielfeldrand entdecken, kommen sie zur Seite, klatschen verschwitzt ein und setzen ihr Training fort. "Beide sind Super-Burschen", sagt der Trainer. "Wie du siehst, machen sie ganz normal mit." Am Freitag sollen beide ihren Liga-Einsatz bekommen: Dominic (Trikotnummer 14) rechts im offensiven Mittelfeld, Moritz (Nummer 17) als Flügel.

Die nächste Chance, Dominic Thiem live zu sehen, gibt's eine Woche später (28. August, 19.30 Uhr) beim ersten Heimspiel gegen Felixdorf in Baden - und zwar bei freiem Eintritt!