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Ronaldinho unterschreibt bei Serie C Club

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Ein Fußballspieler im blauen Trikot steht mit ausgebreiteten Armen auf einem Spielfeld.
© EPA
Der ehemalige Star und Ex-Spieler von Milan und Barcelona, Ronaldinho, wird nach der Einigung mit dem italienischen Serie C Club Ravenna Fc wieder aktiv auf dem Platz stehen.
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Während man in Amerika gebannt die WM verfolgt, kommt aus den Staaten eine andere sensationelle Nachricht: Ronaldinho startet in der Serie C neu und wird einen Vertrag beim ambitionierten Verein Ravenna vom Präsidenten Ignazio Cipriani unterschreiben. Ein echter Transfer-Coup, der am 23. Juni bei einem groß aufgezogenen Event in Miami offiziell verkündet wird.

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"Neue Farben, dasselbe Lächeln", sagt der brasilianische Spieler. Nachdem Ravenna in der vergangenen Saison den Aufstieg nur knapp verpasst hat, geht sie nun nicht nur mit riesigen Ambitionen an den Start der nächsten Saison, sondern nimmt auch einen Spieler in ihren Kader auf, der Fußballgeschichte geschrieben hat. Ronaldinho ist bereit, auf dem Platz seinen Beitrag zu leisten – und das trotz seiner 46 Jahre. Ronaldinho wird mit der Mannschaft ins Trainingslager fahren und dem Trainerstab somit von Beginn der Saisonvorbereitung an zur Verfügung stehen. "Ich habe 24 Jahre meines Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht, betrachte Ravenna aber dennoch als mein Zuhause", betont Ignazio Cipriani. "Ronaldinho zu verpflichten, ist für den Club etwas absolut Außergewöhnliches. Er war mein Idol, und sein Einfluss auf den Fußball geht weit über das hinaus, was er auf dem Platz geleistet hat." Ein wahrer Paukenschlag also für den italienischen Verein.

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