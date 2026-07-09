Die weltberühmte Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, verstarb die Musikerin, die durch Hits wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding Out for a Hero" bekannt wurde, im Alter von 75 Jahren.

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Die Familie und ihr Team gaben mit tiefem Bedauern auf Bonnie Tylers Website bekannt, dass die Sängerin am Mittwochabend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen einer Krankheit verstorben ist. Im Mai war sie in eine Klinik im portugiesischen Faro eingeliefert worden. Nach einer Notoperation am Darm wurde sie zur Unterstützung ihrer Genesung in ein künstliches Koma versetzt. Das Team bat um die Wahrung der Privatsphäre, um die Tragödie verarbeiten zu können.

Ein weltweiter musikalischer Erfolg

Die Künstlerin stammte aus einer musikalischen Familie in der walisischen Kleinstadt Skewen. Ein Talentsucher entdeckte die Sängerin Mitte der 70er Jahre durch einen Zufall, weil er eigentlich einen anderen Sänger beobachten wollte. "Er kam im falschen Stockwerk rein und hat mich singen gehört", erzählte sie 2021 in einem Interview. Ihre Debütsingle "Lost In France" erschien im Jahr 1976 und machte sie schnell bekannt. Ein Jahr später folgte mit "It's A Heartache" ein weltweiter Hit.

Große Erfolge feierte Tyler vor allem in den 80er-Jahren. Insgesamt mehr als 80 Singles und 18 Studioalben hat die Waliserin mit der markanten, rauchigen Stimme veröffentlicht.

Ihr allergrößter musikalischer Hit

Das Lied "Total Eclipse of the Heart" wurde zum größten Erfolg ihrer Karriere. Die Single erreichte Platz eins in Großbritannien sowie den USA und brachte ihr eine Grammy-Nominierung ein. Ihr letztes Studioalbum "The Best Is Yet To Come" liegt inzwischen mehr als fünf Jahre zurück.