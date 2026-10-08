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Im Mühlviertel

Schließung Asylunterkunft: Rund 50 Schüler weniger

Rund 30 Jobs weg.
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Drei Lehrkräfte mussten an andere Schule versetzt werden.
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Die Schließung der Asylunterkunft in Bad Kreuzen (Bez. Perg) hat Folgen für Schulen und Arbeitsplätze im Ort. Rund 40 bis 50 Schüler aus der Unterkunft hatten zuletzt die Schule besucht. Mitte September musste das Schulzentrum in Bad Kreuzen laut einem ORF-Bericht kurzfristig umplanen. Laut Direktorin Evelin Huber fielen dadurch drei Deutschförderklassen weg. Auch in der Volksschule musste eine Klasse zusammengelegt werden. Insgesamt seien drei Lehrkräfte an andere Schulen versetzt worden.

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Mit der Schließung gehen laut Bürgermeister Manfred Nenning (ÖVP) auch rund 30 Arbeitsplätze verloren.

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