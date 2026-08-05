Österreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Rekord-Hitze

Schock-Bericht: 14 Prozent weniger Getreideernte

Ein Traktor lockert auf trockenem Ackerboden nach der Getreideernte den Boden auf, Staub steigt auf.
© APA/HARALD SCHNEIDER
Die extreme Trockenheit und Hitze haben den Getreideanbau heuer stark belastet.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit rund 2,5 Mio. Tonnen liege die Getreideproduktion ohne Mais um 19 Prozent unter dem guten Vorjahreswert und um 14,4 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Mittwoch mit. Für den noch am Feld stehenden Mais wird ebenfalls eine unterdurchschnittliche Ernte erwartet. In einzelnen Landesteilen in Österreich war es noch nie so trocken wie heuer.

Auch interessant

Unwetter-Gefahr: Heftige Gewitter im Anmarsch

Bauernregel: "Bringt der August große Hitze, ..."

Nächster Rekord: So heiß war es in der Nacht noch nie

Trotz der geringeren Getreideernte würden "ausreichend Mengen für die Herstellung von Brot, Mehl und Backwaren zur Verfügung" stehen, sagte Agrarmarkt Austria-Chef Günter Griesmayr am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. "Besonders erfreulich ist die hohe Qualität des geernteten Brotgetreides", so Griesmayr.

Weizenernte: Weniger Anbaufläche und Ertrag

Die Weichweizenernte beträgt laut AMA rund 1,24 Mio. Tonnen - ein Rückgang um 22,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Minus von 18,4 Prozent gegenüber dem langjährigen Durchschnitt. Ausschlaggebend dafür seien eine rückläufige Anbaufläche (-2 Prozent) sowie ein deutlich gesunkener Hektarertrag von 4,9 Tonnen pro Hektar (-22,2 Prozent).

Mais wird erst im Laufe des Sommers und Herbst geerntet. Die Getreide-Gesamtproduktion inklusive Körnermais soll laut AMA-Prognose heuer mit 4,5 Mio. Tonnen deutlich (-18,4 Prozent) unter dem Vorjahresergebnis und 12,2 Prozent unter dem 5-Jahres-Durchschnitt liegen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jennifer Lopez sagt WM-Auftritt ab

Polizei sucht weitere Opfer von Goldketten-Räubern

Grundsatzeinigung auf EU-Steuergesetz

Russland pumpt weiter Gas durch die Ukraine

Jugendhilfe plant strengere WG-Kontrollen

Ursache: Darum ist es so extrem heiß

Düstere Bauernregel: "An Sankt Afra Regen fällt, ..."

Krems wird kulinarische Welthauptstadt

Jetzt geht es TikTok an den Kragen: Austro-Datenschützer legt Beschwerde ein

Hirscher trainiert schon wieder