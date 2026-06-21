Schock-Prognose: So lange dauert die Hitzewelle noch

ORF-Experte rechnet mit weiteren 13 Tagen Hitze

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Österreich steckt mitten in einer außergewöhnlich langen Hitzewelle – und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Nach aktuellen Prognosen bleibt das hochsommerliche Wetter noch weit über die kommende Woche hinaus bestehen. Meteorologen rechnen in vielen Regionen weiterhin mit Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke, regional sind sogar bis zu 36 Grad möglich.

Noch 13 Tage

"Wir sind heute in Tag 4 der Hitzewelle und weitere 13 Tage (!) dürften noch folgen, zumindest im Osten und Süden", erklärt ORF-Meteorologe Manuel Oberhuber mit Blick auf die aktuellen Wettermodelle. Selbst danach sei nicht ausgeschlossen, dass die Hitzeperiode weiter anhält.

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Am Sonntag werden laut Prognosen Höchstwerte zwischen 30 und knapp über 36 Grad erreicht. Die größten Hitzebelastungen werden dabei in Wien und Niederösterreich erwartet. Auch in den Nächten kühlt es vielerorts nur noch wenig ab, wodurch die Belastung für den Kreislauf zusätzlich steigt.

© Getty

Unwetter-Gefahr

Mit der anhaltenden Hitze wächst allerdings auch die Unwettergefahr. In der energiereichen Luftmasse können sich vor allem entlang des Berg- und Hügellandes erneut kräftige Gewitter entwickeln. Nach einem meist sonnigen Start bilden sich am Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter, die sich stellenweise bis ins südliche Flachland ausbreiten können. Am geringsten bleibt die Gewitterneigung derzeit im Westen Österreichs sowie im östlichen Flachland.

Auch zum Wochenbeginn setzt sich das Wetter in ähnlicher Form fort. Der Montag startet überwiegend sonnig und trocken, ehe sich ab Mittag erneut teils heftige Gewitter entwickeln. Lokal drohen Starkregen, Hagel und stürmische Böen. Trotz dieser regionalen Unwetter sorgen die Gewitter lediglich kurzfristig für Abkühlung. Nach aktuellem Stand bleibt die Hitzewelle bis Anfang Juli bestehen und könnte damit zu den längsten und intensivsten Hitzephasen der vergangenen Jahre zählen.