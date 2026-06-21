Wetter-Warnung
Hagel-Alarm: Hier drohen heute neue Unwetter
Nachdem es am Samstag vor allem in Kärnten bereits schwere Unwetter gab, bleibt die Luft auch am Sonntag labile. Zunächst präsentiert sich das Wetter aber vielerorts noch von seiner freundlichen Seite. Der Sonntag verläuft zunächst überwiegend sonnig und sehr heiß. Ab Mittag nimmt allerdings die Gewitterneigung spürbar zu. Besonders im Bergland im Südosten des Landes sowie stellenweise im Waldviertel können sich kräftige Gewitter entwickeln.
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Starkregen und Hagel
Mit den Gewitterzellen sind lokal intensive Starkregen und Hagel möglich. Aufgrund der hohen Temperaturen und der feuchten Luftmassen können die Schauer innerhalb kurzer Zeit größere Regenmengen bringen. Abseits der Gewitter bleibt der Wind meist schwach bis mäßig.
Am Abend ziehen zwar noch einzelne Gewitterreste über das Land, diese lösen sich jedoch zunehmend auf. In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage wieder. Nur vereinzelt sind bis nach Mitternacht noch letzte Schauer möglich, ehe sich vielerorts eine nur gering bewölkte Nacht einstellt.
Doch die Gewitterpause ist nur von kurzer Dauer. Auch zum Wochenstart setzt sich das sommerliche Wetter fort. Nach einem langen sonnigen Abschnitt entstehen im Tagesverlauf erneut Quellwolken. Dieses Mal ist dabei die Gewittergefahr im Osten höher als im Westen.
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