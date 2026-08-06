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Schwere Unwetter: Trinkwasser in Tirol verunreinigt

Mann mit Kappe trinkt bei Sonnenschein aus einer Wasserflasche vor blauem Himmel.
© Getty Images
Nach schweren Unwettern ist es im Tiroler Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) zu Verunreinigungen des Trinkwassers gekommen.
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Die Gemeinde gab auf ihrer Webseite eine dringende Abkoch-Empfehlung für die Bevölkerung heraus. Maßnahmen zur Behebung des Problems seien eingeleitet und Proben für eine Laboruntersuchung entnommen worden. Sobald Ergebnisse vorliegen, werde die Bevölkerung informiert, hieß es.

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Während für die allgemeine Körperpflege das Leitungswasser weiterhin normal verwendet werden könne, solle man das Wasser vor der Verwendung von sensiblen Bereichen mindestens drei Minuten sprudelnd kochen lassen. Das gelte insbesondere dann, wenn man das Wasser trinken oder Getränke damit zubereiten möchte, beim Kochen sowie der Zubereitung von Speisen oder beim Zähneputzen.

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