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Bitterer Ausfall

Schwerer Rückfall für unseren Auftaktgegner Jordanien

© Getty Images
Stürmer Ibrahim Sabra fällt für das ganze Turnier aus.
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Fußball-WM-Debütant Jordanien, am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara (Kalifornien) Österreichs Auftaktgegner, hat wenige Tage vor Endrundenstart einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen.

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Am Freitag zog sich Stürmer Ibrahim Sabra einen Bänderriss im Knöchel zu und fällt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus. Die Verletzung des 20-jährigen Legionärs von Lok Zagreb schränkt die Offensivoptionen von Trainer Jamal Al-Salami ein.

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