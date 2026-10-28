"Sehr bald" - Trump kündigt Treffen mit Putin und Selenskyj an

"Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten"

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US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt. "Es wird sehr bald ein Treffen geben", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten. "Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten", fügte er mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen hinzu, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden.

Kürzlich hatte der Kreml für die erste Novemberhälfte direkte Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern unter US-Vermittlung in Abu Dhabi angekündigt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte die Pläne am Freitag im Onlinedienst X. "Jetzt müssen wir uns alle darauf konzentrieren, dass diese Treffen stattfinden - gemeinsam mit Amerika, Europa und all unseren Partnern", erklärte er. Zuletzt hatten die drei Seiten im Februar ohne Fortschritte verhandelt.

Zuvor hatte sich Trump zuversichtlich über ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs geäußert. "Vielleicht sind wir jetzt so nah dran wie noch nie", sagte er vergangene Woche Mittwoch in Washington nach einem Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit Putin. Jedenfalls sei eine Einigung seiner Einschätzung nach näher gerückt.