Sei kein Zündler: Akkus gehören nicht in den Restmüll

Ein Akku im falschen Müll kann ein Feuer auslösen. Die NÖ Umweltverbände starten deshalb von 12. bis 17. Oktober eine Aktionswoche gegen Batteriebrände.

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Smartphone, Kopfhörer, Powerbank, Akkuschrauber: Lithium-Akkus stecken überall. Landen sie im Restmüll oder im Gelben Sack, wird es gefährlich. Beim Pressen und Transport werden sie beschädigt, es kommt zu Kurzschlüssen, Hitze und Bränden in Müllautos und Anlagen.

„Ein einziger beschädigter Lithium-Akku kann einen Brand auslösen und damit Mitarbeiter, Einsatzkräfte, Fahrzeuge und Anlagen gefährden”, warnt Christian Macho, Präsident der NÖ Umweltverbände.

1,6 Kilo pro Kopf

So viel Elektroschrott, Batterien und Akkus wirft jeder Niederösterreicher jährlich in den Restmüll. Dazu LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP): „Wer alte Batterien zur Sammelstelle bringt, senkt das Brandrisiko, schützt die Heimat und sorgt dafür, dass wertvolle Rohstoffe wieder in den Kreislauf gelangen.”

Geräte mit fest verbautem Akku kommen als Ganzes zur Sammelstelle. Aufgeblähte Akkus gehören direkt ans Personal.

Gutscheine zu gewinnen

Bei der Aktion „Sei kein Zündler” warten 6.500 Euro an Einkaufsgutscheinen. Den QR-Code gibt es an teilnehmenden Sammelstellen.