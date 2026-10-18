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Sicherheitstag NÖ: Action & gratis Eintritt

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Auch die Feuerwehr wird da sein.
© Getty Images
Am 8. November ab 10 Uhr bietet der Sicherheitstag im St. Pöltner Regierungsviertel hautnahe Einblicke in die Arbeit von Feuerwehr, Polizei, Bundesheer und diversen Rettungsdiensten.
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Besucherinnen und Besucher erwarten spannende Vorführungen sowie interaktive Mitmachstationen.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hebt die Bedeutung der Einsatzorganisationen hervor: "Unsere Sicherheitsfamilie steht für Verantwortung, Zusammenhalt und Hilfe, wenn es darauf ankommt. Gerade bei Unfällen, Naturkatastrophen oder anderen Notsituationen zeigt sich, wie entscheidend das Zusammenspiel von professionellen Kräften und ehrenamtlichem Engagement ist."

Wertschätzung für Einsatzkräfte

Das Event dient zudem als Zeichen der Wertschätzung für die vielen Helferinnen und Helfer im Land. Mikl-Leitner würdigt diese mit den Worten: "Sie fragen nicht: Was bekomme ich, sondern: Was kann ich tun? Sie schenken ihre Zeit, übernehmen Verantwortung und leben Solidarität und Nächstenliebe."

Politikerbüro und TV-Studio ansehen

Parallel dazu findet bei freiem Eintritt der Tag der offenen Tür statt. Neben dem Büro der Landeshauptfrau öffnen zahlreiche Kultureinrichtungen und der ORF ihre Türen, kulinarisch abgerundet von einem regionalen Schmankerlmarkt. Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich, lädt zu einem abwechslungsreichen Tag ein und ergänzt: "Vielleicht entdeckt dabei auch der eine oder die andere ein Ehrenamt, das zu ihm oder ihr passt."

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