Sicherheitszentrum Innsbruck für fast 1.000 Mitarbeiter

Innenminister Gerhard Karner gratulierte vor Ort zur Fertigstellung.

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Das Tiroler Sicherheitszentrum in Innsbruck hat am Dienstag seinen Vollbetrieb aufgenommen. Nun seien über 900 Mitarbeiter sowie alle Tiroler Polizeiorganisationen auf 56.500 Quadratmetern Nutzfläche "unter einem Dach versammelt", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einem Medientermin. Er lobte die Investition in das "Leitprojekt", das "kurze Wege, schnelle Entscheidungen, Bürgerservice und gute Ergebnisse für ein sicheres Tirol" zum Ziel habe.

Als letzte Einrichtung habe nun auch das neue Cybercrime-Trainingszentrum seinen Betrieb aufgenommen. Rund ein Drittel der laut Karner tirolweit knapp 2.700 Polizeikräfte seien nun künftig in den Gebäudekomplex in der Kapuzinergasse im Einsatz. Für die Öffentlichkeit werde das Zentrum indes im Frühjahr 2027 offiziell eröffnet werden - mit einem "Tag der offenen Tür" inklusive.

Neben der Landespolizeidirektion sind nun unter anderem die Landesleitzentrale, das Stadtpolizeikommando, verschiedene Spezialeinheiten, ein Cybercrime-Trainingscenter sowie Außenstellen des Innenministeriums am neuen Standort untergebracht. Dazu zählen etwa auch die Cobra West und der Entschärfungsdienst. Neu eingerichtet wurden laut Landespolizeidirektor Helmut Tomac zudem ein Einsatztrainingszentrum, in dem die Tiroler Polizeibediensteten regelmäßig ihre Trainings absolvieren sollten.