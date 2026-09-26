So hoch wird die Lohn- & Einkommens-Steuer 2027

Ab 2027 steigt die Steuerfreigrenze in Österreich auf 13.846 Euro. Gleichzeitig erhöhen sich jedoch für viele Bürger die Beiträge zur Sozialversicherung.

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Als Grundlage für die Erhöhung der Steuergrenzwerte dient die rollierende Inflation von Juli 2025 bis Juni 2026, die bei 3,4 Prozent liegt. Obwohl die Entwertungsrate im August mit 3,2 Prozent geringer ausfiel, lag sie über den Erwartungen zu Jahresbeginn. Aufgrund dieser Werte steigt die Freigrenze bei der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2027 von bisher 13.539 Euro auf 13.846 Euro an. Die Anhebung betrifft die Grenzwerte der Steuertabelle, ausgenommen bleibt jedoch der Spitzensteuersatz für Einkommen über einer Million Euro. Wie das Portal Finanz.at berichtete, bedeutet diese Maßnahme eine erhöhte Steuerfreigrenze.

Einbehalt wegen des Budgetdefizits

Im Rahmen der Abschaffung der kalten Progression entfallen automatisch zwei Drittel der maßgeblichen Inflation, konkret 2,27 Prozent, auf alle Steuertarifstufen. Das übrige Drittel wird im kommenden Jahr wegen des Budgetdefizits als Sparmaßnahme einbehalten. Zuvor war dieser Teil von der Bundesregierung noch variabel zur steuerlichen Entlastung verteilt worden.

Höhere Beiträge zur Sozialversicherung

Parallel zur steuerlichen Anpassung wird auch die Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung angehoben. Der Grund dafür ist die Aufwertungszahl für das Jahr 2027, was für viele Erwerbstätige steigende SV-Beiträge bedeutet. Wie Finanz.at meldete, kann dies ab einer bestimmten Einkommenshöhe dazu führen, dass trotz der Steuerentlastung unterm Strich weniger Netto-Gehalt ausgezahlt wird. Aufschlüsse über die individuelle Belastung liefert der neue Einkommensteuer-Rechner für 2027.