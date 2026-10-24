oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Neuverpflichtung

Sturm holt nach Chudjakow-Schock neuen Goalie

Mehrere Fußballspieler und ein Trainer reagieren auf einen am Boden liegenden Torwart während eines Spiels.
© der Plankenauer/Mag. Plankenauer
Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat auf die schwere Verletzung von Stammgoalie Daniil Chudjakow reagiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Grazer gaben am Samstag die Verpflichtung von Adam Stejskal bekannt. Der 24-jährige Tscheche war zuletzt vereinslos, nachdem er bis Sommer drei Jahre beim Bundesliga-Rivalen WSG Tirol das Tor gehütet hatte. Nach dem im Derby gegen den GAK (6:1) erlittenen Unterschenkelbruch des Russen Chudjakow hatte zuletzt Ammar Helac die Nummer-eins-Position übernommen.

Nach der schweren Verletzung von Chudjakow habe sich Sturm "für die restliche Saison sowohl qualitativ als auch quantitativ breit aufstellen" wollen, erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen in einer Clubaussendung. Stejskal könne trotz seines für einen Torhüter jungen Alters bereits auf die Erfahrung von fast 100 Bundesligaspielen zurückblicken. "Er wird sich bis Saisonende mit all seinen Kräften einbringen und Ammar Helac, der in Abwesenheit von Daniil unsere Nummer eins sein wird, vollumfänglich unterstützen."

Auch interessant

Bayern-Trainer Kompany fehlt noch Wochen

Bayern-Knall um Florian Wirtz (23)

Austria am Boden: "Macht wenig Spaß"

Sturm trifft nach dem 1:0-Heimcoup in der Europa League gegen Olympique Marseille am Sonntag (14.30 Uhr) in der Bundesliga auf die SV Ried.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

50 Jahre U-Bahn-Bau in Wien

Bayern-Knall um Florian Wirtz (23)

Umbruch bei Magna Österreich

Alko-Lenker tötet Jugendlichen

Weiterer ELGA-Ausbau - Das bringt 2017

Bus verlor in Tirol während der Fahrt zwei Hinterräder

Führung verspielt im Ländle: Altach dreht Partie gegen die Veilchen – 2:1

Austria am Boden: "Macht wenig Spaß"

Sturm holt nach Chudjakow-Schock neuen Goalie

Bayern-Trainer Kompany bleibt noch "einige Tage" in der Klinik