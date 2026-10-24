Sturm holt nach Chudjakow-Schock neuen Goalie

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat auf die schwere Verletzung von Stammgoalie Daniil Chudjakow reagiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Grazer gaben am Samstag die Verpflichtung von Adam Stejskal bekannt. Der 24-jährige Tscheche war zuletzt vereinslos, nachdem er bis Sommer drei Jahre beim Bundesliga-Rivalen WSG Tirol das Tor gehütet hatte. Nach dem im Derby gegen den GAK (6:1) erlittenen Unterschenkelbruch des Russen Chudjakow hatte zuletzt Ammar Helac die Nummer-eins-Position übernommen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach der schweren Verletzung von Chudjakow habe sich Sturm "für die restliche Saison sowohl qualitativ als auch quantitativ breit aufstellen" wollen, erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen in einer Clubaussendung. Stejskal könne trotz seines für einen Torhüter jungen Alters bereits auf die Erfahrung von fast 100 Bundesligaspielen zurückblicken. "Er wird sich bis Saisonende mit all seinen Kräften einbringen und Ammar Helac, der in Abwesenheit von Daniil unsere Nummer eins sein wird, vollumfänglich unterstützen."

Sturm trifft nach dem 1:0-Heimcoup in der Europa League gegen Olympique Marseille am Sonntag (14.30 Uhr) in der Bundesliga auf die SV Ried.