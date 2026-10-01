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Festnahmen

Terror-Alarm in London: Neue Details bekannt

Phillip Platzer
von
Mehrere Soldaten in Tarnuniform stehen an einem Öldepot neben Lastwagen und technischen Anlagen.
© Anadolu Agency via Getty Images
Nach dem Vorfall nahe einer Luftwaffenbasis in Großbritannien meldet die britische Anti-Terror-Polizei eine weitere Festnahme.
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Ein 27-jähriger Mann mit britischer und iranischer Staatsangehörigkeit ist in London wegen des Verdachts der Vorbereitung einer terroristischen Tat festgenommen worden. Außerdem hätten Beamte zwei Immobilien im Stadtteil Westminster durchsucht. Auch ein 26-jähriger Brite wurde demnach im Zusammenhang mit den Ermittlungen befragt.

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In der Nacht auf Sonntag waren fünf Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford aufgegriffen worden. Sie wurden inzwischen unter strengen Auflagen freigelassen und werden ebenso der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.

Britischen Medien zufolge soll sich das von den Männern mitgeführte verdächtige Material jedoch nicht als funktionsfähiger Sprengstoff herausgestellt haben. Einer der Festgenommenen soll laut Medienberichten selbst den Notruf gewählt haben.

Premierminister Andy Burnham sprach am Mittwoch von einer möglichen Verbindung zum Iran. "Es gibt starke Hinweise darauf, dass der Iran an den Ereignissen vom Wochenende auf dem RAF-Stützpunkt Fairford beteiligt war", sagte der britische Regierungschef der BBC. Es handle sich jedoch "weiterhin um eine laufende, komplexe und ernste polizeiliche Ermittlung".

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