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Wegen Morddrohung

Trump wechselte heimlich das Flugzeug

Ein Mann im Anzug steigt die Treppe von Air Force One hinab, im Hintergrund das Präsidentensiegel.
© AFP
US-Präsident Donald Trump hat einem Zeitungsbericht zufolge nach dem NATO-Gipfel im Juli in Ankara heimlich das Flugzeug gewechselt und ist mit einer kleineren Maschine abgereist als bisher gedacht.
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Grund dafür sei eine Morddrohung aus dem Iran gewesen, berichtete die "Washington Post" am Montag. Für den heimlichen Maschinenwechsel habe sich Trump in den Container eines Catering-Fahrzeugs begeben müssen.

Trump habe nach dem NATO-Gipfel in der Türkei zwar eine alte Air-Force-One-Präsidentenmaschine bestiegen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter. Er habe sich dann aber in einen an das Flugzeug angedockten Catering-Container begeben. In diesem sei er zu einer kleineren C-32A-Maschine gebracht worden und mit der Maschine auch abgereist, hieß es weiter. Medien- und auch einige Regierungsvertreter an Bord der Air Force One seien inzwischen in dem Glauben gelassen worden, dass Trump sich weiterhin an Bord befinde.

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Iranische Drohung

Die Abreise von Trump vom NATO-Gipfel hatte schon zuvor für Schlagzeilen gesorgt: Der Präsident war in die Türkei an Bord seiner neuen Luxusmaschine geflogen, die er von Katar geschenkt bekommen hatte. Für die Rückreise nutzte er diese aber überraschenderweise nicht, laut Medienberichten wegen einer iranischen Drohung. Bisher hieß es allerdings immer, dass Trump mit einer alten Air-Force-One-Maschine von Ankara nach Großbritannien geflogen und dann dort in seinen von Katar geschenkten Flieger umgestiegen sei.

Ein Mann im Anzug steigt aus einem Flugzeug mit der Aufschrift „UNITED STATES“ aus.
US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon his arrival at Etimesgut Air Base near Ankara, on July 7, 2026, to attend the 36th NATO Heads of State and Government Summit. (Photo by Abdullah Güçlü / POOL / AFP) © AFP

Laut "Washington Post" stimmt aber auch dies nicht. Vielmehr sei Trump in der kleineren C-32A-Maschine aus Ankara abgereist.

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