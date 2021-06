Titelverteidiger Rafael Nadal trifft bei den Tennis-French-Open im Halbfinale auf den topgesetzten Novak Djokovic.

Nadal gewann am Mittwoch nach lange Zeit harter Gegenwehr des Argentiniers Diego Schwartzman 6:3,4:6,6:4,6:0, wobei er die letzten neun Games für sich entschieden hatte. In der "Nightsession" siegte Novak Djokovic gegen den Italiener Matteo Berrettini 6:3,6:2,6:7(5),7:5. Das andere Halbfinale bestreiten Alexander Zverev (GER) und Stefanos Tsitsipas (GRE).

Als kleiner Makel Nadals steht der erste Satzverlust des bisher 13-fachen Siegers im Turnierverlauf. In diesem zweiten Satz spielte der engere Freund von Dominic Thiem groß auf. Nadal hatte davor in Paris 36 Sätze in Folge gewonnen. Doch die insgesamt dritte Niederlage des Weltranglistendritten nach jenen 2009 gegen den Schweden Robin Söderling und 2015 gegen Djokovic war dann doch weit entfernt. Im vierten Satz verbuchte Schwartzman letztlich nur noch vier Punkte.

"Wir kennen einander gut. Es war eine schwierige Situation", meinte Nadal über den ersten Teil des dritten Satzes. "Ich musste mich darauf besinnen, was ich besonders gut kann." Der Mallorquiner fand den Tritt wieder. "Er ist ein großartiger Spieler, ich musste aggressiver spielen. Aber ich habe zu meinem besten Tennis zurückgefunden, als es gezählt hat. Das gibt mir viel Selbstvertrauen", sagte der 35-Jährige erfreut.

Djokovic hatte die Partie gegen Berrettini gut im Griff, vergab den durchaus möglichen Dreisatzsieg aber im Tiebreak. Der Außenseiter setzte seine schon davor starke Leistung fort, ehe die Partie bei 3:2 im vierten Satz unterbrochen werden musste. Wegen der Pariser corona-bedingten Ausgangssperre mussten die Zuschauer die Anlage kurz vor 23.00 Uhr verlassen. Danach ging es vorerst mit dem Aufschlag weiter, ehe der "Djoker" zum 7:5 entscheidend breakte und den Sieg sehr emotional feierte.