Paris-Aus für Tennis-Youngster Gauff

Der Erfolgslauf von 'Tennis-Wunderkind' bei den French Open ist von Barbora Krejcikova im Viertelfinale gestoppt worden.

Barbora Krejcikova hat am Mittwoch den Lauf der erst 17-jährigen US-Amerikanerin Cori Gauff bei den French Open im Viertelfinale gestoppt. Die ungesetzte Tschechin setzte sich nach 1:50 Stunden mit 7:6(6)6:3 durch und feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere. Die 25-jährige Brünnerin hatte zuvor erst einmal, ebenfalls in Paris im vergangenen Herbst, ein Major-Achtelfinale erreicht.



Im Halbfinale trifft sie nun entweder auf Topfavoritin Iga Swiatek (POL-8) oder die Griechin Maria Sakkari (17), die im Anschluss gegeneinander spielten. Das andere Halbfinale steht bereits fest, in diesem treffen Tamara Zidansek aus Slowenien und die Russin Anastasia Pawljutschenkowa aufeinander.



Krejcikova, die vor den French Open bereits das Turnier in Straßburg gewonnen hatte, lief im ersten Satz stets einem Rückstand hinterher und wehrte insgesamt fünf Satzbälle ab. Nach 1:11 Stunden holte sich die Tschechin im ersten Versuch dann selbst im Tiebreak den ersten Durchgang.

Krejcikova bedankte sich bei Fans

Gauff verlor danach völlig den Rhythmus, so dass Krejcikova schnell auf 5:0 davonzog. Zwar gab die Amerikanerin nicht auf, mit dem sechsten Matchball machte die Tschechin das Weiterkommen aber perfekt.



"Vielen Dank, es war toll und hat uns mehr geholfen", bedankte sich Krejcikova in Richtung Publikum. Erstmals waren 5.000 Fans auf dem Center Court zugelassen, nachdem die Corona-Maßnahmen in Frankreich am Mittwoch gelockert worden waren. "Ich hätte nie geträumt, dass ich hier auf Platz stehe und das Semifinale erreiche." Krejcikova verbessert sich im Ranking von Platz 33 zumindest um zehn Ränge.