Trumps Millionen-Renovierung ist gescheitert

Weniger als zwei Wochen, nachdem US-Präsident Fertigstellung verkündet hatte.

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Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Renovierung des sogenannten Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington scheint zu scheitern: Am Donnerstag blätterte die frische Farbe vom Grund ab und verteilte sich im algenfarbenen Wasser - weniger als zwei Wochen, nachdem Trump die Fertigstellung der Arbeiten verkündet hatte.

Der historische Pool wurde in diesem Jahr im Rahmen von Trumps umfassenden Plänen zur Umgestaltung der US-Hauptstadt im Rahmen eines 14,7 Millionen Dollar schweren Auftrags ohne Ausschreibung trockengelegt und neu gestaltet. Zu diesen Plänen gehören auch der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, um Platz für einen neuen Ballsaal zu schaffen.

WASHINGTON DC, UNITED STATES - JUNE 16: U.S. National Park Service employees remove algae from the bottom of the newly painted Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall in Washington, D.C., United States on June 16, 2026. (Photo by Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) © Anadolu via Getty Images

WASHINGTON DC, UNITED STATES - JUNE 16: U.S. National Park Service employees remove algae from the bottom of the newly painted Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall in Washington, D.C., United States on June 16, 2026. (Photo by Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) © Anadolu via Getty Images

Besonders die Entscheidung Trumps, dass der Pool renoviert werden müsse, hatte Diskussionen ausgelöst. Am 6. Juni verkündete der US-Präsident, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Weil eine ungeplante Algenblüte den Pool statt dunkelblau aber grün färbte, hatten Arbeiter am Dienstag Wasserstoffperoxid in den Pool gegossen.