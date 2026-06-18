TV
E-Paper
Welt

Doch nicht fertig

Trumps Millionen-Renovierung ist gescheitert

OR
von
© Getty
Weniger als zwei Wochen, nachdem US-Präsident Fertigstellung verkündet hatte.
OE24 auf Google bevorzugen

Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Renovierung des sogenannten Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington scheint zu scheitern: Am Donnerstag blätterte die frische Farbe vom Grund ab und verteilte sich im algenfarbenen Wasser - weniger als zwei Wochen, nachdem Trump die Fertigstellung der Arbeiten verkündet hatte.

Auch interessant

"Dummköpfe" - Trump wütet nach Iran-Deal

Trump fehlt bei WM-Auftakt

Trump will nun diese Insel kaufen

Der historische Pool wurde in diesem Jahr im Rahmen von Trumps umfassenden Plänen zur Umgestaltung der US-Hauptstadt im Rahmen eines 14,7 Millionen Dollar schweren Auftrags ohne Ausschreibung trockengelegt und neu gestaltet. Zu diesen Plänen gehören auch der Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses, um Platz für einen neuen Ballsaal zu schaffen.

WASHINGTON DC, UNITED STATES - JUNE 16: U.S. National Park Service employees remove algae from the bottom of the newly painted Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall in Washington, D.C., United States on June 16, 2026. (Photo by Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) © Anadolu via Getty Images
WASHINGTON DC, UNITED STATES - JUNE 16: U.S. National Park Service employees remove algae from the bottom of the newly painted Lincoln Memorial Reflecting Pool on the National Mall in Washington, D.C., United States on June 16, 2026. (Photo by Mehmet Eser/Anadolu via Getty Images) © Anadolu via Getty Images

Besonders die Entscheidung Trumps, dass der Pool renoviert werden müsse, hatte Diskussionen ausgelöst. Am 6. Juni verkündete der US-Präsident, dass die Arbeiten abgeschlossen seien. Weil eine ungeplante Algenblüte den Pool statt dunkelblau aber grün färbte, hatten Arbeiter am Dienstag Wasserstoffperoxid in den Pool gegossen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Jahrelang übersehen? Neue Details zur Titan schockieren

Bus-Drama in Italien: Fahrgast bis Lenker Stück von Ohr ab

DIESE Suppe aus Paraguay ist das beste Gericht der Welt

NATO rüstet Ukraine mit Putins Geld auf

Fremder Mann wirft Kind (3) in ein Krokodil-Gehege

Trumps Millionen-Renovierung ist gescheitert

Starb Botticellis Venus an einem Tumor?

Kurz vor Trauung: Frau stirbt bei Junggesellenabschied

Tödliches Ebola-Virus außer Kontrolle

"Dummköpfe" - Trump wütet nach Iran-Deal