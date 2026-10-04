Unwetter-Horror über Barcelona: 3 Tote

Bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter und Mini-Hurricane überschwemmten Touristen-Metropole

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Bei heftigen Unwettern sind in Spanien vor allem über der Touristenmetropole Barcelona und angrenzenden Regionen im Norden am Samstag und in der Nacht zu Sonntag stellenweise mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen worden, wie der regionale Wetterdienst Kataloniens, Meteocat, am Sonntag auf der Plattform X mitteilte.

Videos zeigen: Zahlreiche Straßen, Keller und Erdgeschosse standen unter Wasser, Bäume wurden entwurzelt und Flüsse traten über die Ufer. Sogar ein Mini-Hurricane fegte durch die Gassen der Altstadt.

Eine Frau und zwei Männer gestorben

Betroffen war die gesamte Region Katalonien - mittlerweile gibt es drei Todesopfer zu beklagen:

In der Stadt Tordera etwa 65 Kilometer nordöstlich von Barcelona kam ein Mann ums Leben, als eine Mauer auf ihn stürzte, wie die Bürgermeisterin Elisabet Magias dem Sender Canal 24 am Sonntag sagte.

Nach Angaben der Feuerwehr kam eine weitere Person in dem Ort Montornès de Vallès ums Leben - ein Mann soll in einer Tiefgarage ertrunken sein.

Bereits am Samstag war eine 102 Jahre alte Frau in dem Ort Madrigueras in der Region Kastilien-La Mancha in ihrem Haus ertrunken.

Die Feuerwehr-Kräfte suchen derzeit fieberhaft noch nach einem Vermissten in der Region von Pineda de Mar.

Mehrere Menschen in Autos eingeschlossen

Wasser ließ Häuser einstürzen. © APA/AFP/JOSE JORDAN

Auf Bildern aus der Stadt L'Hospitalet de Llobregat, die unmittelbar an Barcelona grenzt, waren überflutete Straßen und Menschen zu sehen, die durch knietiefes Wasser in ihren Häusern wateten.

Die Feuerwehr Kataloniens erhielt nach eigenen Angaben in der Region in der Nacht zu Sonntag mehr als tausend Anrufe. Bei den meisten Vorfällen handelte es sich demnach um vollgelaufene Keller, um unter Wasser stehende Wohnungen oder umgestürzte Bäume.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten zudem mehrere Menschen aus ihren Fahrzeugen retten, die vom Wasser eingeschlossen worden waren. Auch im Baskenland meldeten die Behörden Überschwemmungen und überflutete Straßen infolge heftiger Regenfälle.