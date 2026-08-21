US Open schütten Rekord-Preisgeld aus

Die Tennisstars dürfen sich bei den US Open über ein Rekordpreisgeld freuen.

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Die Gewinnerin und der Gewinner des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres bekommen für den Sieg jeweils 5,5 Millionen Dollar (rund 4,7 Mio. Euro) . Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Insgesamt werden 108 Millionen Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einem Anstieg des Preisgelds von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

2025 hatten die Gewinnerin Aryna Sabalenka aus Belarus und der Gewinner Carlos Alcaraz aus Spanien, der in New York sein lang ersehntes Comeback feiert, jeweils 5 Millionen Dollar für ihre Siege erhalten. Allein für die Qualifikation für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs gibt es nun 140.000 Dollar - ebenfalls eine Bestmarke. Das betrifft unter anderem das ÖTV-Frauentrio Lilly Tagger, Anastasia Potapova und Sinja Kraus. Ein Viertelfinalist erhält 780.000, ein Halbfinalist 1,45 Millionen und der Zweitplatzierte 2,8 Millionen Dollar. Die US Open beginnen am 30. August in New York.

Alcaraz kehrt zurück

Wie Alcaraz am Donnerstag bestätigte, wird der 23-Jährige beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres nach mehr als viermonatiger Zwangspause wegen einer Handgelenksverletzung sein Comeback feiern. Beim Hartplatz-Turnier in New York verteidigt Alcaraz den Titel. Den letzten Einsatz auf der Tour bestritt der aktuelle Weltranglisten-Zweite im April in Barcelona.

Der siebenfache Grand-Slam-Sieger hatte zuletzt unter anderem die French Open, Wimbledon und die Hartplatz-Turniere in Toronto und Cincinnati verpasst. Alcaraz hatte sein Comeback für Cincinnati angepeilt, sagte allerdings genauso wie der Weltranglistenerste Jannik Sinner (Knieprobleme) doch noch ab. Die US Open, die von 30. August bis 13. September stattfinden, haben für Alcaraz eine besondere Bedeutung. Vor vier Jahren hatte er in Flushing Meadows seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen, womit er zum jüngsten Spieler an der Spitze des ATP-Rankings aufstieg.