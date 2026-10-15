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Hommage an Venedig

Venedig aus Lego: Das kostet das neue Set

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© Lego
Ein echtes Sammlerstück: Das detailreiche Modell mit 5.682 Teilen bietet interaktive Funktionen und eine eigene Gondel für die berühmte Stadt.
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Als Kinderspielzeug sollte man dieses Lego-Bauwerk nicht kaufen. Die berühmten Kanäle und der jahrhundertealte Charme der Lagunenstadt werden mit dem neuen Lego Icons Set "Venezianisches Viertel" gewürdigt. Ein Ausstellungsmodell im Stadtbild-Stil dieser Größenordnung gab es noch nie.

Liebevoll gestaltete Szene

Um die Romantik Venedigs einzufangen und Venedig standesgemäß zum Leben zu erwecken, entwarf Lego eine detailreiche Szene mit einer belebten Uferpromenade aus Backstein, zu der eine Luxusvilla, eine Glasbläserei und ein Turm mit astronomischer Uhr gehören. Natürlich gibt es auch eine der berühmten Bogenbrücken, die das Stadtbild bestimmen, und eine Gondel, die durch den Kanal fährt.

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Faszinierende Details

© Lego

Raffinierte interaktive Funktionen sorgen für erstaunte Gesichter und nehmen die faszinierende Atmosphäre der Stadt auf: So lässt sich beispielsweise die Blumenvase auf dem Straßenklavier drehen, um echte Töne erklingen zu lassen. Ein Dreh an der Seite des Uhrenturms setzt wiederum dessen faszinierenden astrologischen Kalender in Bewegung.

Zu dem Set gehörten 17 Minifiguren, die das aufwändige Set mit Leben füllen: Gondolieri, Musiker:innen, Tourist:innen sowie zwei Karnevalsgäste in extravaganten Kostümen und aufwendigen Masken bilden eine wunderbare Hommage an die festlichen Traditionen, für die die Lagunenstadt so berühmt ist.

© Lego

Kein Schnäppchen

Das "Venezianische Viertel" besteht aus 5.682 Teilen und wird ab 18 Jahren empfohlen. So viele Legosteinchen haben auch ihren Preis: Das Set gibt es um 499,99 Euro.

Das neue Set "Venezianisches Viertel" ist ab 1. November, im Early Access für Insiders der Marke erhältlich. Der reguläre Verkaufsstart für alle Fans folgt am 4. November.

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