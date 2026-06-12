Verletzter Bayern-Star spricht über WM-Aus

Große Trauer bei Deutschlands WM-Hoffnung: Der 18-jährige Lennart Karl erlitt im Training einen Muskelbündelriss. Nun muss der Bayern-Star das anstehende Turnier komplett vom Fernseher aus mitverfolgen.

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Statt auf dem Rasen wird er nun von der Couch aus seine DFB-Kollegen am Sonntag beim Spiel gegen Curacao unterstützen! Für den jungen Profi, der erst vergangenen Sommer in den Kader der Bayern-Profis aufrückte, ist die Situation extrem bitter. Innerhalb von nur einer Saison spielte er sich zum neuen Hoffnungsträger hoch. Nach seinem DFB-Debüt im März 2026 gehörte er fest zum Aufgebot für das Turnier und absolvierte bereits drei Länderspiele. Kurz vor dem Start war er sogar ein Kandidat für die Startelf.

Schock beim harten Torschuss

Die schwere Verletzung passierte im Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen die USA, welches mit einem 2:1-Sieg endete. Aus Chicago musste der Spieler vorzeitig zurück nach München reisen. "Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt. Das war schon ein Schock für mich, da ich mir so viel vorgenommen habe und auch in guter Verfassung war", schildert er den Moment. Zuvor meldete er sich bereits via Instagram bei seinen Fans: "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen. Habe alles dafür getan, um fit für die WM zu sein. Leider kommen Verletzungen oft zum unglücklichsten Zeitpunkt."

Voller Fokus auf Heilung

Nun äußert sich der Offensivspieler das erste Mal ausführlich zu den kommenden Wochen und seiner genauen Reha. "Die WM zu spielen, wäre ein absoluter Traum von mir gewesen. Leider kommt nun diese Verletzung dazwischen, ich muss das akzeptieren und nach vorne schauen", zeigt er sich kämpferisch. Für den Profi steht nun erst einmal Erholung auf dem Plan. "Ich bin diese Woche noch in München zur Erstbehandlung und habe danach erstmal Urlaub bekommen. In diesen ersten Tagen kann ich in der Reha nicht viel machen, außer der Verletzung Zeit geben, um zu heilen. Danach beginnt irgendwann wieder die Aufbauphase."