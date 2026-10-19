oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

An seine Kinder

"Vielleicht schaffe ich es nicht": Tottis Anruf in Todesangst

SR
von
WASHINGTON, DC - DECEMBER 06: Francesco Totti, FIFA legend speaks during the FIFA World Cup 2026 official match schedule announcement on December 06, 2025 in Washington, DC. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
In seiner Autobiografie "Oltre" erzählt Francesco Totti, wie er einst um sein Leben bangte.
OE24 auf Google bevorzugen

Für die Legende der AS Roma war die Corona-Krise eine enorm schwierige Zeit. Ein Einblick aus Tottis Biografie zeigt nun, wie sehr.

Bereits im Oktober 2020 verstarb sein Vater Enzo an Covid-19, mit gerade einmal 76 Jahren. Doch nur kurz danach fürchtete der 50-Jährige um ein ähnliches Schicksal.

Auch interessant

Bittere ATP-Regel: Jannik Sinner verliert vier Millionen Euro Bonus!

Krösche-Aus: Überraschender Besuch bei Hütter

Kein Herbst-Aus? Helms nächste letzte Chance

Er infizierte sich selbst und bekam sofort heftige Symptome wie Husten, Fieber, aber auch Atemnot.

Totti: "Weiß nicht, wie lange ich durchhalte"

Am Anfang blieb er noch ruhig, doch mit zunehmender Dauer stieg die Angst. "Ich hatte verdammte Angst, jetzt wie mein Vater zu sterben." Mit den Worten "vielleicht schaffe ich es nicht" rief er seine Kinder an.

"Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte", betonte Totti. Seine Kinder hielten es anfangs für einen Scherz, verstanden dann aber schnell. Eine Diagnose im Spital brachte eine beidseitige Lungenentzündung hervor.

Trotz Sauerstoffsättigung von nur 88 Prozent, also unter den kritischen 90 Prozent, wollte er nicht stationär aufgenommen werden. Hier wollte er das Schicksal seines Vaters vermeiden, nicht alleine sterben, sondern zuhause und nicht "ohne meine Kinder noch einmal zu sehen".

Berlusconi-Leibarzt schaffte Abhilfe

So weit kam es zum Glück aber nie. Auf Empfehlung von Berlusconi-Sohn Pier Silvio konsultierte Totti dessen ehemaligen Hausarzt Alberto Zangrillo. Seine Heilung führte der 50-Jährige auch darauf zurück, dass er nach dessen Empfehlung am Bauch und mit ausgestreckten Armen schlief. "Wie Jesus am Kreuz", beschrieb es der Weltmeister von 2006.

Kurz danach ging es ihm wieder besser, er fühlte sich wie "neu geboren".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Vielleicht schaffe ich es nicht": Tottis Anruf in Todesangst

Sturm-Sensation Diakité besser als Højlund & Biereth

Kein Herbst-Aus? Helms nächste letzte Chance

Trainer-Beben beim WAC: Silberberger vor dem Aus

Bayern vor Arsenal-Kracher: Jetzt wird Neuer zum Problem

Nach Horror-Verletzung: Sturm-Goalie operiert

Nach Krösche-Aus: Überraschender Besuch bei Adi Hütter

»Körperverletzung«: Schwere Vorwürfe gegen Arda Güler

17 Punkte! Rapid enteilt der Austria vor Wiener Derby

Trotz Tor bei 5:1-Sieg: »Arnautovic blamiert sich«