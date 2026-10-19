Krösche-Aus: Überraschender Besuch bei Hütter

Der Abschied des Frankfurter Sportbosses sorgt für neue Schlagzeilen. Jetzt wird bekannt, bei wem sich Markus Krösche als Erstes persönlich verabschiedete.

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Markus Krösches Abschied bei Eintracht Frankfurt hat auch für Österreichs Trainer Adi Hütter eine besondere Dimension. Noch am Sonntag, unmittelbar nach der Entscheidung über seine Freistellung, suchte der scheidende Sportvorstand den Vorarlberger persönlich auf. Krösche besuchte Hütter in dessen Frankfurter Wohnung und informierte ihn über seinen Abgang.

Das berichtet die deutsche "Sport Bild" am Montag. Bemerkenswert: Obwohl beide sportlich nicht immer einer Meinung waren, soll Hütter der Erste gewesen sein, bei dem sich Krösche persönlich verabschiedete.

Krösche fährt nach Entscheidung zu Hütter

Am Sonntag hatte der Frankfurter Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, Krösche auf dessen eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung freizustellen.

Direkt im Anschluss fuhr der 46-Jährige laut "Sport Bild" zu Hütter.

Das persönliche Gespräch ist auch deshalb interessant, weil das Verhältnis zwischen dem Sportchef und dem österreichischen Trainer zuletzt immer wieder Gegenstand von Spekulationen war.

Unterschiedliche Auffassungen über die sportliche Ausrichtung sollen für Diskussionen gesorgt haben. Die "Sport Bild" beschreibt die Zusammenarbeit dennoch als professionell.

Dass Hütter selbst Krösches Abschied ausgelöst hätte, ist nicht belegt.

Frankfurt stellt Führung neu auf

Krösche hatte die sportlichen Geschicke der Eintracht seit 2021 verantwortet. In seine Amtszeit fiel unter anderem der Europa-League-Triumph 2022.

Seinen Rückzug begründete er mit dem Wunsch nach einer persönlichen und beruflichen Veränderung. Nach mehr als fünf Jahren sei er zu der Überzeugung gelangt, dass auch dem Verein ein neuer Impuls guttun könnte.

Sein Vertrag läuft in angepasster Form bis Juni 2028 weiter. Die Aufgaben im Sportbereich übernimmt vorerst Axel Hellmann, der zugleich zum Vorstandsvorsitzenden aufsteigt.

Italiener: Krösche kommt zum AC Milan

Für den 56-jährigen Österreicher ändert sich damit zunächst vor allem sein Ansprechpartner in der sportlichen Führung.

Hütter besitzt bei Frankfurt einen Vertrag bis Sommer 2029. Eine Trennung vom Trainer ist nicht angekündigt.

Sportlich hatte die Eintracht zuletzt immerhin eine Reaktion gezeigt. Nach dem 0:6-Debakel bei RB Leipzig gelang am Freitag gegen den 1. FC Köln ein 1:0-Heimsieg. Younes Ebnoutalib erzielte den entscheidenden Treffer (77.).

Am Montag steht bei Frankfurt die Mitgliederversammlung an. Krösche hat angekündigt, sich dort persönlich von den Vereinsmitgliedern zu verabschieden. Sein nächstes Ziel ist Italien: Krösche soll laut italienischen Medien neuer Sportdirektor von AC Milan werden.