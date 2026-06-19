Welche Nation hat 2026 die besten WM-Fans?

Mitmachen und abstimmen: Welche Nation hat bei der WM 2026 bislang die besten Fans?

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Es ist die größte Bühne, die der Fußball bieten kann. Und manche Spieler blühen im internationalen Rampenlicht besonders auf. Doch wer drückte Weltmeisterschaften bislang den größten Stempel auf? Das wollten wir von den oe24-Usern wissen und die Antwort war eindeutig.

Lionel Messi ist der beste WM-Spieler aller Zeiten. Messi ist der Greatest Of All Time (GOAT). Mit 30 Prozent der Stimmen sitzt der argentinische Zauberer auf Platz eins, Rekordsieger Pelé (3) und Diego Maradona (1) teilen sich mit rund 23 % den Platz dahinter. Danach kommt lange nichts.

Mit Niederlandes Johan Cruyff (5 %) und Cristiano Ronaldo (3 %) mischen auch zwei Akteure mit, die selbst nie (bzw. noch nicht) einen WM-Titel gewinnen konnten. Hier gibt es das Ergebnis:

Welche Fans wussten zu überzeugen?

Von den Helden am Feld kommen wir jetzt aber zu einem nicht weniger wichtigen Akteur: dem 12. Mann.

Mit drei Ländern als Ausrichter ist dreimal so oft wie gewohnt der Heimvorteil zu hören, dementsprechend laut war die WM 2026 bislang – allen voran die 80.000 Wahnsinnigen im legendären Aztekenstadion. Doch auch andere Fans machten in den weiten Ovalen der NFL-Stadien bereits auf sich aufmerksam.

Egal ob es die orangene Flut der Niederländer, die rudernden Norweger oder der bosnische Fan-Ansturm mit bis zu 30.000 Fans vor Ort ist. Vergessen darf man aber natürlich auch nicht auf die ÖFB-Stimmungsmacher.

Jetzt auf oe24 abstimmen, wer für Sie die besten Fans der WM 2026 stellte.