Wieder Gewitter-Alarm: HIER kann es heute krachen

In Teilen Österreichs muss man am Montag mit Gewittern rechnen.

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Österreich steht zu Wochenbeginn eine zunehmend gewitteranfällige Wetterphase bevor. Bereits am Montag zeigt sich vielerorts zunächst noch die Sonne, doch im Laufe des Tages nimmt die Gefahr kräftiger Schauer und Gewitter deutlich zu.

Nach einem meist freundlichen Start sorgen die sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad für eine starke Erwärmung der Luft. Dadurch bilden sich vor allem im Bergland sowie im Süden des Landes zahlreiche Quellwolken. In weiterer Folge entwickeln sich teils kräftige Gewitter, die lokal von Starkregen, Hagel und stürmischen Windböen begleitet werden können. Abseits der Gewitter bleibt der Wind meist schwach.

Hohe Gewitter-Gefahr

Auch in den Abendstunden bleibt die Gewittergefahr bestehen. Besonders entlang des Alpenhauptkamms können sich weiterhin einzelne Gewitter entladen. Während die Niederschläge in vielen Regionen in der Nacht vorübergehend nachlassen, zieht von Westen her bereits die nächste Wetterstörung auf. Vor allem in Vorarlberg und Tirol setzen erneut Regen und einzelne Gewitter ein.

Am Dienstag verschärft sich die Wetterlage dann deutlich. Eine markante Störungszone erreicht schon in den Morgenstunden den Westen und Nordwesten Österreichs. Während es im Osten zunächst noch sonnige Abschnitte geben kann, steigt die Gewitterneigung im Tagesverlauf landesweit rasch an. Meteorologen warnen regional sogar vor Unwettergefahr. Kräftige Gewitter können neben intensivem Regen auch Sturmböen mit sich bringen. Die Temperaturen erreichen je nach Region zwischen 16 und 30 Grad.

Zur Wochenmitte beruhigt sich die Lage zwar etwas, allerdings sorgt die quer über Österreich liegende Störungszone für verbreitet dichte Wolken und häufigen Regen. Die größten Niederschlagsmengen werden derzeit im Südwesten und in Teilen der Landesmitte erwartet. Gewitter treten am Mittwoch zwar weniger in den Vordergrund, dafür wird es mit Höchstwerten zwischen 14 und 22 Grad deutlich kühler.

Damit endet vorerst die frühsommerliche Wetterphase. Besonders der Dienstag dürfte aus heutiger Sicht der kritischste Tag der Woche werden, an dem regional auch unwetterartige Gewitter möglich sind.