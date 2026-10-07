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12 Etappen

Wien wandert rund: 50 Kilometer LiDo

Rudolf Preyer
von
12 Stunden LiDo“ am 10. Oktober: Traditioneller urbaner Stadtwandertag links der Donau
© Mobilitätsagentur Wien/Sabine Hertel
50 Kilometer, 12 Stunden, 1 Stadt: Am 10. Oktober wandert Wien links der Donau.
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Zum vierten Mal laden die Stadt und die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt zum Stadtwandertag "12 Stunden LiDo". Die Route führt rund 50 Kilometer entlang der Bezirksgrenzen. Wer nicht so viel Ausdauer hat, geht einfach einzelne der 12 Etappen.

Der Weg verbindet Donauinsel, Marchfeldkanal und den Bisamberg mit Traumblick über Wien. Dazu kommen der Norbert-Scheed-Wald, die Seestadt und die Kellergassen von Stammersdorf.

Traditioneller urbaner Stadtwandertag links der Donau
Traditioneller urbaner Stadtwandertag links der Donau © Mobilitätsagentur Wien/Sabine Hertel

Stempeln und gewinnen

An jeder der 12 Stempelstationen gibt es gratis Stempelpass und Wanderkarte. Schon ab drei Stempeln winken Goodies. Wer alle 12 Etappen schafft, bekommt ein Überraschungsgeschenk und einen Platz in der "LiDo Hall of Fame".

Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf (SPÖ)
Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf (SPÖ) © Mobilitätsagentur Wien/Sabine Hertel

Gastro-Stationen, Trinkbrunnen und WCs sind auf der Karte verzeichnet. Die Teilnahme ist gratis.

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Zu Fuß unterwegs

"Wien ist bereits eine Metropole des Zu-Fuß-Gehens", sagt Fußgängerbeauftragte Petra Jens. Mehr als ein Drittel aller Wege legen die Wiener zu Fuß zurück.

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