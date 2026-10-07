12 Etappen
Wien wandert rund: 50 Kilometer LiDo
Zum vierten Mal laden die Stadt und die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt zum Stadtwandertag "12 Stunden LiDo". Die Route führt rund 50 Kilometer entlang der Bezirksgrenzen. Wer nicht so viel Ausdauer hat, geht einfach einzelne der 12 Etappen.
Der Weg verbindet Donauinsel, Marchfeldkanal und den Bisamberg mit Traumblick über Wien. Dazu kommen der Norbert-Scheed-Wald, die Seestadt und die Kellergassen von Stammersdorf.
Stempeln und gewinnen
An jeder der 12 Stempelstationen gibt es gratis Stempelpass und Wanderkarte. Schon ab drei Stempeln winken Goodies. Wer alle 12 Etappen schafft, bekommt ein Überraschungsgeschenk und einen Platz in der "LiDo Hall of Fame".
Gastro-Stationen, Trinkbrunnen und WCs sind auf der Karte verzeichnet. Die Teilnahme ist gratis.
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Zu Fuß unterwegs
"Wien ist bereits eine Metropole des Zu-Fuß-Gehens", sagt Fußgängerbeauftragte Petra Jens. Mehr als ein Drittel aller Wege legen die Wiener zu Fuß zurück.
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